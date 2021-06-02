Брат 2 на Netflix: "бандеровцы" или "нацистские коллаборационисты"?

17 минут назад

Автор фото, "Брат-2" Підпис до фото, Netflix после скандала в Украине решил изменить перевод "бандеровца" на "Banderite"

Сеть Netflix изменила английскую версию фильма "Брат 2", где слово "бандеровец" перевели как "украинский нацистский коллаборационист".

Вместо "Ukrainian Nazi collaborator" в английских субтитрах теперь значится "Banderite".

Источник BBC News Украина в Netflix сообщил, что перевод исправили по обычному регламенту в таких случаях.

"Брат2" и Украина

С июня Netflix начал транслировать фильмы российского режиссера Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2", которые в России имеют статус культовых, а фраза "В чем сила, брат?" там стала афоризмом.

В Украине "Брат 2" запрещено транслировать с 2015 года - из-за отношения героев к украинцам.

В снятом в 2000 году фильме есть эпизод с "украинскими бандитами", к которым один из главных героев обращается как к "бандеровцам" и обещает: "Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите". Позже в фильме он их расстреливает.

"Он (фильм "Брат 2". - Ред.) содержит сцены, являющиеся унизительными для украинцев по национальному признаку, а также из-за некорректности демонстрации этого фильма во время агрессии на Востоке страны", - говорилось в объяснении Госкино об отказе в выдаче лицензии на показ в Украине.

Когда в январе российский оппозиционный лидер Алексей Навальный возвращался в Россию с другой цитатой из "Брата 2" - "мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим" - это также возмутило украинские соцсети. Мол, "российские либералы", которым нравится фильм Балабанова, в вопросах Украины мало чем отличаются от нынешней российской власти.

"Ukrainian Nazi collaborator"

Автор фото, "Брат-2" Підпис до фото, Таким был перевод на Netflix изначально

В Netflix "бандеровца" перевели на английский как "Ukrainian Nazi collaborator" - "Украинский нацистский коллаборационист".

Это вызвало резонанс в соцсетях. Некоторые из украинских пользователей призвал отказаться от Netflix.

"Отписываемся, уважаемые. Пусть эти ...руцкие шовинисты смотрят себя сами", - написал Николай Воронин, снайпер и ветеран войны на Донбассе.

Автор фото, Микола Воронін

В то же время депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский написал в Telegram, что его такой перевод не удивляет: "Они просто загуглили и зашли по ссылке на англоязычную Википедию".

"А что, кстати, они по вашему должны были там прочесть - антифашисты?" - спросил Бужанский.

Автор фото, Макс Бужанский у Telegram

В то же время другой член фракции "Слуг народа" Дмитрий Гурин анонсировал обращение украинских депутатов к Netflix из-за такого перевода: "Скоро выясним, как влияют групповые обращения народных депутатов Украины на иностранную компанию".

А уже в среду утром депутат от "Голоса" Александра Устинова написала, что перевод "Ukrainian Nazi collaborator" исправили на "banderite".

"Депутаты уже начали писать коллективные запросы на компанию, а я просто написала бандеровцам (зачеркнуто) украинцам из Кремниевой долины. Наша диаспора там невероятная! Уже через несколько часов текст во всех местах был исправлен", - отметила она.

Автор фото, Олександра Устінова

Источник BBC News Украина в Netflix подтвердил, что перевод действительно изменили.

Сделали это по обычному алгоритму исправления ошибок - из-за того, что кто-то увидел проблему, и на этот момент обратили внимание в службе поддержки.