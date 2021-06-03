Закон о деолигархизации в Раде: как Зеленский будет "минусовать" олигархов

час назад

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Президент Зеленский поручил безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о деолигархизации.

Уже само название проекта закона - "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" - свидетельствует о том, что президент относится к олигархам как к угрозе и хочет ограничить их влияние.

Ключевая роль в борьбе с олигархами отводится подконтрольному президенту СНБО.

Также сразу бросается в глаза тот факт, что одним из признаков олигархов, согласно законопроекту, является влияние последних на СМИ.

В тексте есть много определений, связанных с различными средствами массовой информации - телевидением, печатными и интернет-изданиями, а также кому они могут принадлежать. Это наталкивает на мысль, что одна из главных целей - ограничить влияние олигархов на политику и выборы, которые им дают подконтрольные СМИ.

В то же время гораздо меньше внимания уделяется влиянию олигархов на экономику, хотя, собственно, именно этого в первую очередь ожидали эксперты от инициативы "строить страну без олигархов".

Если законопроект будет одобрен, он начнет функционировать через полгода после того, как вступит в силу и будет действовать в течение 10 лет.

Что конкретно предлагает президент в отношении олигархов?

Как узнать олигарха

Согласно законопроекту, олигархом считается лицо, обладающее такими признаками:

1) участвует в политической жизни,

2) имеет значительное влияние на средства массовой информации,

3) является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, который в день вступления в силу этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение,

4) подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (в 2021 году — 2,27 млрд грн).

Чтобы быть отнесенным к категории олигархов, необходимо соответствовать по меньшей мере трем критериям из четырех.

Участие в политической жизни определяется тем, что определенное лицо занимает высшие государственные посты (от президента до депутата или министра, главы Нацбанка и Генпрокурора), или же является "тем, кто связан с лицом".

Учитывается также участие в руководстве политической партией или ее финансирование.

Влияние на СМИ

Согласно проекту закона, медийное влияние определяется тем, что подозреваемое в олигархии лицо является бенефициаром или контроллером определенного СМИ, то есть получает прибыль или управляет им.

Эта норма может также применяться и ретроспективно, когда такие признаки присутствовали на время введения закона в действие, а затем СМИ оказалось в руках "связанного лица", например, телеканал "переписали на кота".

Кому принадлежат главные "кнопки" страны

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Почти все украинские телеканалы принадлежат лицам, которых президент Зеленский перечислил в своем мартовском обращении, когда объявил о намерении усмирить олигархов.

По данным объявленной структуры собственности, которую должны публиковать телевизионщики, телеканал "Украина" и "Украина 24" входят в группу SCM, контролируемую самым богатым украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым.

Среди владельцев "Интера" указаны Дмитрий Фирташ, а также Сергей Левочкин и Валерий Хорошковский.

Телеканал "1 + 1" принадлежит Игорю Коломойскому.

Телеканалы ICTV и СТБ принадлежат бизнесмену Виктору Пинчуку и его жене Елене, дочери президента Леонида Кучмы.

"5 канал" и "Прямой" принадлежат экс-президенту и члену парламента Петру Порошенко.

Канал "Эспрессо" - сыну бизнесмена Константина Жеваго, Ивану Жеваго.

В феврале этого года президент Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака, а также принадлежащих ему телеканалов "112", "ZIK" и "NewsOne".

Примечательно, что если медийные активы лица, подозреваемого в олигархии, перейдут к лицу с безупречной деловой репутацией, то нового владельца СМИ уже не будут рассматривать как возможного олигарха.

Безупречность репутации покупателя СМИ подтверждает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Кто определяет олигархов

Представление о признании определенного лица олигархом может подавать правительство, член СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.

Однако окончательное решение - за Советом национальной безопасности и обороны, возглавляемым президентом. А в действие оно вводится указом президента.

СНБО - это координационный орган при главе государства, а его персональный состав формирует именно президент Украины.

Что потом

Если СНБО признало кого-либо олигархом, то это лицо попадает в специальный реестр. Этот реестр используется для того, чтобы собрать информацию об олигархах и влиять на них, — "в целях обеспечения доступа к информации о таких лицах и применения к ним мер воздействия".

Тем, кто попадет в реестр, запрещено

1) финансово поддерживать политические партии,

2) быть покупателем или бенефициаром в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Кроме того, олигархи должны подавать такие же декларации, как и госслужащие, согласно закону "О предотвращении коррупции".

Выйти из реестра олигархов можно "в случае установления факта отсутствия у такого лица не менее двух признаков" из четырех перечисленных в проект закона.

Решение об этом также принимает СНБО, но перед этим олигарх должен обратиться туда с заявлением и документально подтвердить, что больше не подпадает под категорию олигарха.

Поговорил с олигархом - отчитайся

Проект закона содержит еще одну интересную норму - государственные служащие должны подавать информацию о своих контактах с теми, кто попал в реестр олигархов.

Автор фото, офис президента Підпис до фото, Если законопроект президента Зеленского одобрят, то за эту встречу ему следовало бы отчитаться. (Фото встречи в Офисе президента в сентябре 2019 года)

В декларации о контактах следует указать, кто ее подает, с кем из олигархов или их представителей беседовал, а также дату, место и краткое содержание разговора.