Закон о деолигархизации в Раде: как Зеленский будет "минусовать" олигархов
Президент Зеленский поручил безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о деолигархизации.
Уже само название проекта закона - "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" - свидетельствует о том, что президент относится к олигархам как к угрозе и хочет ограничить их влияние.
Ключевая роль в борьбе с олигархами отводится подконтрольному президенту СНБО.
Также сразу бросается в глаза тот факт, что одним из признаков олигархов, согласно законопроекту, является влияние последних на СМИ.
В тексте есть много определений, связанных с различными средствами массовой информации - телевидением, печатными и интернет-изданиями, а также кому они могут принадлежать. Это наталкивает на мысль, что одна из главных целей - ограничить влияние олигархов на политику и выборы, которые им дают подконтрольные СМИ.
В то же время гораздо меньше внимания уделяется влиянию олигархов на экономику, хотя, собственно, именно этого в первую очередь ожидали эксперты от инициативы "строить страну без олигархов".
Если законопроект будет одобрен, он начнет функционировать через полгода после того, как вступит в силу и будет действовать в течение 10 лет.
Что конкретно предлагает президент в отношении олигархов?
Как узнать олигарха
Согласно законопроекту, олигархом считается лицо, обладающее такими признаками:
1) участвует в политической жизни,
2) имеет значительное влияние на средства массовой информации,
3) является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, который в день вступления в силу этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение,
4) подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (в 2021 году — 2,27 млрд грн).
Чтобы быть отнесенным к категории олигархов, необходимо соответствовать по меньшей мере трем критериям из четырех.
Участие в политической жизни определяется тем, что определенное лицо занимает высшие государственные посты (от президента до депутата или министра, главы Нацбанка и Генпрокурора), или же является "тем, кто связан с лицом".
Учитывается также участие в руководстве политической партией или ее финансирование.
Влияние на СМИ
Согласно проекту закона, медийное влияние определяется тем, что подозреваемое в олигархии лицо является бенефициаром или контроллером определенного СМИ, то есть получает прибыль или управляет им.
Эта норма может также применяться и ретроспективно, когда такие признаки присутствовали на время введения закона в действие, а затем СМИ оказалось в руках "связанного лица", например, телеканал "переписали на кота".
Кому принадлежат главные "кнопки" страны
Почти все украинские телеканалы принадлежат лицам, которых президент Зеленский перечислил в своем мартовском обращении, когда объявил о намерении усмирить олигархов.
По данным объявленной структуры собственности, которую должны публиковать телевизионщики, телеканал "Украина" и "Украина 24" входят в группу SCM, контролируемую самым богатым украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым.
Среди владельцев "Интера" указаны Дмитрий Фирташ, а также Сергей Левочкин и Валерий Хорошковский.
Телеканал "1 + 1" принадлежит Игорю Коломойскому.
Телеканалы ICTV и СТБ принадлежат бизнесмену Виктору Пинчуку и его жене Елене, дочери президента Леонида Кучмы.
"5 канал" и "Прямой" принадлежат экс-президенту и члену парламента Петру Порошенко.
Канал "Эспрессо" - сыну бизнесмена Константина Жеваго, Ивану Жеваго.
В феврале этого года президент Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака, а также принадлежащих ему телеканалов "112", "ZIK" и "NewsOne".
Эти каналы также связывали с Виктором Медведчуком. Они исчезли из эфира.Зеленський "вимкнув" 112, ZIK і NewsOne з ефіру. Що відомо
Примечательно, что если медийные активы лица, подозреваемого в олигархии, перейдут к лицу с безупречной деловой репутацией, то нового владельца СМИ уже не будут рассматривать как возможного олигарха.
Безупречность репутации покупателя СМИ подтверждает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Кто определяет олигархов
Представление о признании определенного лица олигархом может подавать правительство, член СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.
Однако окончательное решение - за Советом национальной безопасности и обороны, возглавляемым президентом. А в действие оно вводится указом президента.
СНБО - это координационный орган при главе государства, а его персональный состав формирует именно президент Украины.
Что потом
Если СНБО признало кого-либо олигархом, то это лицо попадает в специальный реестр. Этот реестр используется для того, чтобы собрать информацию об олигархах и влиять на них, — "в целях обеспечения доступа к информации о таких лицах и применения к ним мер воздействия".
Тем, кто попадет в реестр, запрещено
1) финансово поддерживать политические партии,
2) быть покупателем или бенефициаром в процессе приватизации объектов большой приватизации.
Кроме того, олигархи должны подавать такие же декларации, как и госслужащие, согласно закону "О предотвращении коррупции".
Выйти из реестра олигархов можно "в случае установления факта отсутствия у такого лица не менее двух признаков" из четырех перечисленных в проект закона.
Решение об этом также принимает СНБО, но перед этим олигарх должен обратиться туда с заявлением и документально подтвердить, что больше не подпадает под категорию олигарха.
Поговорил с олигархом - отчитайся
Проект закона содержит еще одну интересную норму - государственные служащие должны подавать информацию о своих контактах с теми, кто попал в реестр олигархов.
В декларации о контактах следует указать, кто ее подает, с кем из олигархов или их представителей беседовал, а также дату, место и краткое содержание разговора.