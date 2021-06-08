Новые правила въезда в Украину: Кабмин смягчил карантин

24 минуты назад

Автор фото, униан

Кабинет министров упростил условия въезда в Украину, соответствующее постановление утвердили 2 июня.

Теперь украинцы и иностранцы могут пересечь границу при наличии отрицательного экспресс-теста на антиген, сделанного не более чем за 72 часа до въезда, либо документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19.

Впрочем, как и раньше, это можно сделать, предъявив негативный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Кино и ночные клубы

Также правительство разрешило проведение массовых мероприятий на открытом воздухе при условии участия не более одного человека на 4 кв. м площади, а также в закрытых помещениях, если они будут заполнены не более чем на две трети.

Все эти ограничения можно не применять, если участники и организаторы будут иметь негативный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, проведенные не более чем за 72 часа до мероприятия, либо документ, подтверждающий полный курс вакцинации.

Кинотеатры смогут работать при заполнении на две трети, а не на 50% как раньше.

Дискотеки, ночные клубы и другие ночные заведения смогут возобновить работу, в том числе проводить праздничные мероприятия и банкеты.

Также в ночное время смогут работать рестораны и другие заведения общественного питания.