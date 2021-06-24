Украина попала в 1/8 финала Евро 2020. Кто с кем сыграет в плей-офф

47 минут назад

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Вечером в среду, 23 июня, определились все участники 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу.

Одни, как Нидерланды и Италия, обеспечили себе путевку в плей-офф заранее, а другие, как Украина, надеялись на удачный для себя исход поединков других сборных.

Сборной Украины в итоге повезло - благодаря удачным результатам матчей Швеции с Польшей и Испании со Словакией "желто-синие" проходят в следующий этап турнира. Даже несмотря на то, что проиграли в двух из трех матчей группового этапа.

Согласно сетке Евро, в 1/8 украинцы сыграют со шведами - матч состоится во вторник, 29 июня, в Глазго.

Всего в плей-офф вышли 16 лучших команд европейского первенства. Кто с кем сыграет и какого соперника ожидать Украине в случае победы над Швецией?

Поединки 1/8 финала

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, После откровенно провального матча с Австрией на сборную Украины обрушился шквал критики. Однако поражение не помешало команде пройти в плей-офф

Уэльс - Дания. 26 июня, 19:00. Матч состоится в Амстердаме

Италия - Австрия. 26 июня, 22:00. Лондон

Нидерланды - Чехия. 27 июня, 19:00. Будапешт

Бельгия - Португалия. 27 июня, 22:00. Севилья

Хорватия - Испания. 28 июня, 19:00. Копенгаген

Франция - Швейцария. 28 июня, 22:00. Бухарест

Англия - Германия. 29 июня, 19:00. Лондон.

Швеция - Украина. 29 июня, 22:00. Глазго.

Поединки 1/4 финала

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Если бы Украина заняла второе, а не третье место в группе, то в следующем раунде "желто-синим" достался бы гораздо более серьезный соперник, чем Швеция - сборная Италии

Если подопечным Андрея Шевченко удастся реабилитироваться перед болельщиками за неудачное выступление в групповом этапе и победить шведов, то в четвертьфинале сборная Украины сыграет с победителем пары Англия - Германия.

Вот как будет выглядеть общая сетка четвертьфиналов.

Хорватия/Испания - Франция/Швейцария. 2 июля, 19:00. Санкт-Петербург

Италия/Австрия - Бельгия/Португалия. 2 июля, 22:00. Мюнхен

Уэльс/Дания - Нидерланды/Чехия. 3 июля, 19:00. Баку

Англия/Германия - Швеция/Украина. 3 июля, 22:00. Рим

Поединки 1/2 финала

Победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 2. 6 июля, 22:00, Лондон

Победитель четвертьфинала 3 - победитель четвертьфинала 4. 7 июля, 22:00, Лондон

Финал

Победитель Евро определится 11 июля - поединок также пройдет в Лондоне.