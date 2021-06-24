Украина попала в 1/8 финала Евро 2020. Кто с кем сыграет в плей-офф
Вечером в среду, 23 июня, определились все участники 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу.
Одни, как Нидерланды и Италия, обеспечили себе путевку в плей-офф заранее, а другие, как Украина, надеялись на удачный для себя исход поединков других сборных.
Сборной Украины в итоге повезло - благодаря удачным результатам матчей Швеции с Польшей и Испании со Словакией "желто-синие" проходят в следующий этап турнира. Даже несмотря на то, что проиграли в двух из трех матчей группового этапа.
Согласно сетке Евро, в 1/8 украинцы сыграют со шведами - матч состоится во вторник, 29 июня, в Глазго.
Всего в плей-офф вышли 16 лучших команд европейского первенства. Кто с кем сыграет и какого соперника ожидать Украине в случае победы над Швецией?
Поединки 1/8 финала
Уэльс - Дания. 26 июня, 19:00. Матч состоится в Амстердаме
Италия - Австрия. 26 июня, 22:00. Лондон
Нидерланды - Чехия. 27 июня, 19:00. Будапешт
Бельгия - Португалия. 27 июня, 22:00. Севилья
Хорватия - Испания. 28 июня, 19:00. Копенгаген
Франция - Швейцария. 28 июня, 22:00. Бухарест
Англия - Германия. 29 июня, 19:00. Лондон.
Швеция - Украина. 29 июня, 22:00. Глазго.
Поединки 1/4 финала
Если подопечным Андрея Шевченко удастся реабилитироваться перед болельщиками за неудачное выступление в групповом этапе и победить шведов, то в четвертьфинале сборная Украины сыграет с победителем пары Англия - Германия.
Вот как будет выглядеть общая сетка четвертьфиналов.
Хорватия/Испания - Франция/Швейцария. 2 июля, 19:00. Санкт-Петербург
Италия/Австрия - Бельгия/Португалия. 2 июля, 22:00. Мюнхен
Уэльс/Дания - Нидерланды/Чехия. 3 июля, 19:00. Баку
Англия/Германия - Швеция/Украина. 3 июля, 22:00. Рим
Поединки 1/2 финала
Победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 2. 6 июля, 22:00, Лондон
Победитель четвертьфинала 3 - победитель четвертьфинала 4. 7 июля, 22:00, Лондон
Финал
Победитель Евро определится 11 июля - поединок также пройдет в Лондоне.