Украина - Швеция. Украинская сборная на последних минутах вырывает путевку в 1/4 финала Евро-2020

47 минут назад

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Артем Довбик празднует победный гол в ворота шведов

Сборная Украины обеспечила себе путевку в четвертьфинал чемпионата Европы-2020, победив сборную Швеции со счетом 2:1.

Открыть счет подопечным Андрея Шевченко удалось уже на 27-й минуте: после передачи Андрея Ярмоленко, который внешней стороной стопы вырезал передачу на другую сторону штрафной, по мячу приложился Александр Зинченко - 1:0.

Хотя первый тайм проходил без очевидного преимущества одной из команд, украинцам долго удавалось удерживать преимущество в счете - пока на 43-й минуте его не сравнял Эмиль Форсберг. После его удара из-за пределов штрафной мяч срикошетил от ноги украинского защитника, Георгий Бущан на изменение траектории среагировать не успел.

На перерыв шведы и украинцы ушли при ничейном счете.

В начале второго тайма обе команды имели неплохие шансы вырваться вперед, но в обоих случаях - после дальних ударов Сергея Сидорова и Эмиля Форсберга - мяч попадал в штангу.

На 69-й минуте удача вновь была на стороне украинцев: тот же Форсберг попал в перекладину.

Автор фото, Getty Images

Под конец основного времени и Украина, и Швеция не слишком спешили идти вперед - очевидно, опасаясь нарваться на контратаку соперника и пропустить решающий гол на последних минутах.

Поскольку в первые 90 минут победитель противостояния так и не определился, командам пришлось играть овертайм - два дополнительных тайма по 15 минут.

Уже в первом из них украинцы оказались в большинстве - Даниельсен прямой ногой ударил в колено Артема Беседина, а судья после просмотра повтора не раздумывал - красная карточка для игрока сборной Швеции.

На последней минуте поединка Украине удалось воспользоваться численным превосходством, передачу с фланга головой замкнул 24-летний Артем Довбик, который как раз вышел на замену - 2:1.

В четвертьфинале, который состоится в субботу, 3 июля, украинцы сойдутся со сборной Англии, которая сегодня вышла в следующую стадию благодаря победе над Германией.

Поединок со шведами был первым матчем 1/8 финала чемпионата Европы в истории украинской сборной.

Пройти до этой стадии удалось не без везения: после двух поражений в трех матчах группового этапа, "желто-синим" не оставалось ничего, кроме как до последнего надеяться на удачный для себя исход поединков других сборных.