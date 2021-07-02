"Артем Довбик дома говорит на украинском" - отец героя сборной Украины

"Дома он говорит на украинском". Что об успехах сына говорит отец Артема Довбика

Автор фото, Getty Images

После победы сборной Украины над Швецией едва ли не главным национальным героем на несколько дней стал Артем Довбик - автор победного гола, который вывел "желто-синих" в четвертьфинал Евро 2020.

24-летний форвард вышел на поле незадолго до конца поединка и уже через несколько минут смог забить, замкнув передачу Александра Зинченко с фланга.

"Артем позвонил сразу после матча, - рассказывает в беседе с BBC News Украина отец нападающего, Александр Довбик. - Сказал, что не понимает вообще, что происходит: как в сон попал".

Александр живет в Черкассах, матч против Швеции с участием сына смотрел именно там - дома вместе с женой.

Говорит, на последних минутах поединка, когда увидел, как его сын забивает победный для Украины мяч, эмоций не сдерживал.

"Ну, какая реакция могла быть - радость, конечно. Прыгали здесь, соседям спать не давали", - вспоминает Александр.

По его словам, он не знал, сыграет ли его сын на чемпионате Европы, но все же надеялся на то, что в список Андрея Шевченко Артем попал не зря: "Если вызвали, то надо выпускать. Надеялись на это, и вот обстоятельства так и сложились".

До поединка со Швецией Артем Довбик сыграл только два матча за "желто-синих" и голом не отметился. На Евро-2020 он числился в заявке и до матча со шведами на поле не появлялся.

Автор фото, Юрій Стригун

Підпис до фото,

Александр Довбик

Вспоминая детство сына, Александр говорит, что семья не настаивала на футбольной карьере Артема - просто поддерживали его в устремлениях.

"Он сам все понял. Я его не вел никуда напрямую, просто помогал - видели же, что любит это дело. В шашки я его не заставлю играть, если он футбол любит".

За какие футбольные команды болел в детстве нынешний нападающий сборной Украины, Александр Довбик не помнит - зато помнит, что кумиром сына был Криштиану Роналду.

Артем Довбик пока выступает в чемпионате Украины - за СК "Днепр-1".

Учитывая бешеную популярность после игры со Швецией, болельщики делают прогнозы, в какой украинский или зарубежный клуб он мог бы перейти уже этим летом.

Однако отец футболиста утверждает, что никаких предложений его сын пока не получал.

Однако в одном он уверен точно: "в российский чемпионат Артем точно не переедет".

Александр Довбик также прокомментировал критику в адрес украинских сборников за того, что почти никто из них не общается на украинском.

Досталось и Артему Довбику - в соцсетях поднялся настоящий скандал после его послематчевых интервью со шведами, которое он дал на русском языке.

Отец нападающего говорит, что на самом деле его сын прекрасно знает украинский.

"Артем дома с нами на украинском разговаривает. Просто у них в командах все русскоязычные, поэтому он так привык. Но когда к нам приезжает, разговаривает так же, как мы".

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