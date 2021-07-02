"Артем Довбик дома говорит на украинском" - отец героя сборной Украины

час назад

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После победы сборной Украины над Швецией едва ли не главным национальным героем на несколько дней стал Артем Довбик - автор победного гола, который вывел "желто-синих" в четвертьфинал Евро 2020.

24-летний форвард вышел на поле незадолго до конца поединка и уже через несколько минут смог забить, замкнув передачу Александра Зинченко с фланга.

"Артем позвонил сразу после матча, - рассказывает в беседе с BBC News Украина отец нападающего, Александр Довбик. - Сказал, что не понимает вообще, что происходит: как в сон попал".

Александр живет в Черкассах, матч против Швеции с участием сына смотрел именно там - дома вместе с женой.

Говорит, на последних минутах поединка, когда увидел, как его сын забивает победный для Украины мяч, эмоций не сдерживал.

"Ну, какая реакция могла быть - радость, конечно. Прыгали здесь, соседям спать не давали", - вспоминает Александр.

По его словам, он не знал, сыграет ли его сын на чемпионате Европы, но все же надеялся на то, что в список Андрея Шевченко Артем попал не зря: "Если вызвали, то надо выпускать. Надеялись на это, и вот обстоятельства так и сложились".

До поединка со Швецией Артем Довбик сыграл только два матча за "желто-синих" и голом не отметился. На Евро-2020 он числился в заявке и до матча со шведами на поле не появлялся.

Автор фото, Юрій Стригун Підпис до фото, Александр Довбик

Вспоминая детство сына, Александр говорит, что семья не настаивала на футбольной карьере Артема - просто поддерживали его в устремлениях.

"Он сам все понял. Я его не вел никуда напрямую, просто помогал - видели же, что любит это дело. В шашки я его не заставлю играть, если он футбол любит".

За какие футбольные команды болел в детстве нынешний нападающий сборной Украины, Александр Довбик не помнит - зато помнит, что кумиром сына был Криштиану Роналду.

Артем Довбик пока выступает в чемпионате Украины - за СК "Днепр-1".

Учитывая бешеную популярность после игры со Швецией, болельщики делают прогнозы, в какой украинский или зарубежный клуб он мог бы перейти уже этим летом.

Однако отец футболиста утверждает, что никаких предложений его сын пока не получал.

Однако в одном он уверен точно: "в российский чемпионат Артем точно не переедет".

Александр Довбик также прокомментировал критику в адрес украинских сборников за того, что почти никто из них не общается на украинском.

Досталось и Артему Довбику - в соцсетях поднялся настоящий скандал после его послематчевых интервью со шведами, которое он дал на русском языке.

Отец нападающего говорит, что на самом деле его сын прекрасно знает украинский.

"Артем дома с нами на украинском разговаривает. Просто у них в командах все русскоязычные, поэтому он так привык. Но когда к нам приезжает, разговаривает так же, как мы".