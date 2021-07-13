В Украине вакциной Pfizer будут прививать всех желающих. Как и где
Вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech скоро будет доступна всем желающим в Украине, заявило Министерство здравоохранения.
Получить прививку можно будет в центрах массовой вакцинации.
"Она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями", - сообщает Минздрав.
Записаться на прививку можно будет в системе Helsi.me всем гражданам Украины старше 18 лет, независимо от места регистрации или проживания.
Для этого надо выбрать удобный пункт вакцинации и записаться на свободное время. При входе в пункт вакцинации надо будет показать СМС с подтверждением записи.
Украина ожидает получить около 1 млн доз Comirnaty/Pfizer-BioNTech до конца июля, поэтому эту вакцину сделали доступной для широкой общественности, отмечает министерство.
Вакцину Pfizer используют во всем мире, это по сути единственная из доступных в Украине вакцин, одобренная во всех странах Евросоюза.
До сих пор прививаться ею можно было только определенным категориям граждан, таким как медикам или работникам образования.