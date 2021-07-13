В Украине вакциной Pfizer будут прививать всех желающих. Как и где

14 минут назад

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Вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech скоро будет доступна всем желающим в Украине, заявило Министерство здравоохранения.

Получить прививку можно будет в центрах массовой вакцинации.

"Она будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями", - сообщает Минздрав.

Записаться на прививку можно будет в системе Helsi.me всем гражданам Украины старше 18 лет, независимо от места регистрации или проживания.

Для этого надо выбрать удобный пункт вакцинации и записаться на свободное время. При входе в пункт вакцинации надо будет показать СМС с подтверждением записи.

Украина ожидает получить около 1 млн доз Comirnaty/Pfizer-BioNTech до конца июля, поэтому эту вакцину сделали доступной для широкой общественности, отмечает министерство.

Вакцину Pfizer используют во всем мире, это по сути единственная из доступных в Украине вакцин, одобренная во всех странах Евросоюза.