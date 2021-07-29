Украина ввела жесткие правила въезда из-за Дельты. Все детали

час назад

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Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения по усилению контроля при пересечении границы в связи с распространением нового штамма коронавируса Дельта.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко 28 июля, соответствующие разъяснения предоставил Минздрав.

Эти изменения начнут действовать через 7 дней после публикации.

"Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через 7 дней после официальной публикации, чтобы снизить возможность распространения вируса на территории Украины, если кто-то заболевает за пределами нашей страны. Также благодаря этим изменениям мы сможем делать более качественные эпидемиологические исследования", - сказал Ляшко.

Теперь все вакцинированные украинцы (и иностранцы) по возвращении из России и Индии должны отправиться на самоизоляцию, если находились на территории этих государств более 7 дней в течение последних двух недель. Досрочно завершить обязательную 14-дневную самоизоляцию они не смогут.

Также вакцинированные украинцы и иностранцы по приезде или возвращении из других стран (кроме Индии и России) должны иметь на руках отрицательный ПЛР-тест или сдать его либо тест на антиген. Для украинцев антиген-тест должен быть бесплатным.

Впервые украинские власти позволяют при пересечении границы сдавать не ПЛР-тест, а более простой экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2.

При этом гражданам Украины достаточно иметь только первую дозу вакцины, чтобы не сдавать никаких тестов. Для этого нужно показать справку "063-О". Запись в системе Helsi с телефона о первой дозе пограничники принимать не будут.

На украинцев до 18 лет и тех, кто выехал из страны до вступления в силу постановления, эти новации не распространяются.

По состоянию на сейчас при въезде в Украину из четырех стран - Португалии, Великобритании, России и Индии - необходимо сдать ПЛР-тест даже при наличии теста из этих стран.

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Новые правила для иностранцев

Для иностранцев для въезда в Украину обязательно нужно иметь страховой полис на случай инфицирования COVID-19 и один из следующих документов:

отрицательный тест на COVID-19 методом ПЛР (не более чем за 72 часа до пересечения границы),

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы),

документ, который подтверждает получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВООЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с ММСП или в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации.

Без этих документов иностранец устанавливает приложение "Вдома" и обязуется отправиться на самоизоляцию через 72 часа. В течение этого времени он может сдать ПЛР-тест или тест на наличие антигенов.

Правила для украинцев

Пересечение государственной границы является беспрепятственным для граждан Украины при наличии одного из двух документов:

документ, который подтверждает получение полного курса вакцинации от COVID-19,

справка 063-О о первой прививке из курса вакцинации от COVID-19.

Без этих документов украинцы смогут просто сдать экспресс-тест, который, как утверждает Минздрав, будет бесплатным.