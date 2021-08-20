Ковид-сертификаты: сколько их будет, где взять и как они будут работать

39 минут назад

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В скором времени украинцы смогут генерировать электронный ковид-сертификат. Это произойдет после того, как обновленная версия программы "Дія" будет доступна в PlayMarket и AppStore, сообщил вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

Неофициально в ведомстве предполагают, что это может произойти уже на следующей неделе.

Европейский Союз 20 августа официально признал, что украинские электронные ковид-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским.

Все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации, смогут обновить приложение и сгенерировать свой ковид-сертификат.

Цифровой ковид-сертификат позволит гражданам Украины путешествовать за границу, поскольку будет содержать всю информацию о вакцинации.

"Это фактически маленький безвиз, который позволит нашим гражданам путешествовать в ЕС", - убеждена вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина.

В то же время, даже имея ковид-сертификат, перед поездкой за границу нужно уточнить условия въезда на сайте МИДа конкретной страны, поскольку они часто меняются.

Пока также неизвестно, будут ли признавать в ЕС вакцинацию китайским препаратом Коронавак.

Не один, а два сертификата

Приложение "Дія" будет генерировать не один, а два ковид-сертификата. Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, один - международный, для путешествий за границу. Он будет содержать больше медицинской информации.

"Второй сертификат - внутренний. Здесь меньше медицинской информации и есть фото пользователя. Его при необходимости можно будет использовать внутри страны в случае усиления эпидемических ограничений", - добавил Федоров на пресс-конференции.

В Минцифры обещают, что большинство украинцев смогут без проблем генерировать сертификаты.

Автор фото, униан

Сгенерировать международный сертификат вакцинации можно будет на портале "Дія" и создать QR-код. Такую опцию обещают в ближайшие недели.

Это сделают для удобства пожилых людей, а также для перестраховки на случай отсутствия интернета.

Сейчас такие сертификаты уже получили несколько тысяч украинцев с телефонами iPhone, принявшие участие в тестировании системы в июле.

Что такое COVID-сертификат

Ковид-сертификат - это цифровой документ о вакцинации, который позволит путешествовать в ЕС.

Для получения сертификата нужно пройти полный курс прививок от коронавируса и загрузить приложение "Дія".

Вот алгоритм генерации сертификата в новой версии "Дії":

✅ В обновленной версии приложения нужно нажать "Послуги"

✅Выбрать "COVID-сертифікат"

✅Подписать "Дія. Підписом" заявление на передачу данных из электронной системы здравоохранения в "Дію"

✅Нажать "Отримати сертифікат"

✅COVID-сертификат появится в вашем смартфоне.

Проверить его действительность можно будет через QR-код.

Сертификат защищен цифровой подписью и его невозможно подделать. Такие сертификаты требуют в аэропортах. В некоторых странах ковид-сертификаты требуют также в ресторанах и других заведениях для досуга.

Решение Еврокомиссии лишь подтверждает соответствие украинского ковид-сертификата стандартам ЕС. Каждая из стран ЕС самостоятельно принимает решение, признавать ли на своей территории эти сертификаты, выданные привитым украинцам.

Поэтому на этапе планирования путешествия за границу стоит ознакомиться с правилами въезда в каждую страну, которые доступны на сайтах МИДа Украины и Еврокомисии. Эти правила меняется очень часто.

Большинство стран при въезде, помимо ковид-сертификата, требуют также заполнить специальную форму.

Срок действия цифрового сертификата прописан в соответствии с международными требованиями: в большинстве стран он будет действовать 180 дней со дня генерации. Эти сроки могут меняться в зависимости от данных медицинских исследований и внутренних правил страны.

Действителен ли бумажный сертификат

Электронный ковид-сертификат и бумажный, который несколько месяцев уже выписывают украинские семейные врачи, - это разные вещи.

Бумажный сертификат с мокрыми печатями - официальный документ, хотя на уровне ЕС его не признают, несмотря на то, что ряд стран принимают его как подтверждение вакцинации.