Украина с 23 сентября перейдет в желтую зону. Что это означает и какие будут ограничения

26 минут назад

Автор фото, unian

Третья волна коронавируса накрывает Украину. Вся страна с 23 сентября перейдет в желтую карантинную зону.

Такое решение приняла Государственная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Вскоре полный текст решения обнародует правительство.

С 00 часов 00 минут 23 сентября 2021 по всей территории страны объявлена желтая зона.

Что это означает, какие заведения закроют и какие запреты ожидают непривитых людей?

Автор фото, Виталий Коваль

Что такое желтая зона?

В желтой зоне действуют следующие общие карантинные ограничения (есть исключения при вакцинации):

Концерты - массовые мероприятия должны происходить, если на одного человека есть не менее 4 кв. метра площади.

Рестораны - не более 4 человек за столиком, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра.

Автор фото, unian

Кинотеатры - должны работать с заполненностью залов (всех залов определенного кинотеатра вместе) меньше двух третей мест, или не более 50% мест в каждом отдельном зале этого кинотеатра.

Спортивные залы - могут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

В желтой зоне следует обязательно носить маски в помещениях, соблюдать дистанцию в 1,5 м.

Бонусы для вакцинированных и запреты для невакцинированных

Этот карантин отличаться от других тем, что правительство разрешило ряд послаблений для людей, которые получили одну или две дозы прививки от коронавируса.

На прошлой неделе Кабмин принял новые правила карантина.

Автор фото, EPA

Все ограничения желтой зоны не будут работать, если все посетители и не менее 80% организаторов концертов, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев, спортзалов и бассейнов имеют хотя бы одну прививку.

Также ограничения не работают, если посетители и работники имеют действительный (72 ч) результат ПЦР-тест или экспресс-тест.

Как будут считать?

Чтобы проверить, имеют ли посетители или работники учреждений одну или две прививки, в правительстве предложили сделать два вида внутренних электронных ковид сертификатов - желтый (о первой прививке) и зеленый (о полном курсе вакцинации).

Проблема в том, что эта технология, по состоянию на 21 сентября, так и не заработала.

Сейчас в Украине электронные ковид-сертификаты о вакцинации имеют возможность загрузить только те люди, которые прошли полный курс.

В Минцифры только планируют запустить сертификаты об одной дозе в тестовом режиме.

Автор фото, ВВС

А что с школами?

Школы будут работать при условии, если не менее 80% работников имеют хотя бы одну прививку.

Например, по состоянию на 17 сентября, в Киевской области 5350 школ из более 14 тысяч уже соответствуют этим требованиям - имеют более 80% работников хотя бы с одним прививкой от Covid-19.

На Ровенщине из 44 тыс. сотрудников образовательных учреждений полную вакцинацию прошли 22978 человек, что составляет 51%. Сейчас в Ровенской области вакцинировано более 80% работников только в 187 учебных заведениях.

Автор фото, unian

Несмотря на то, что за последнюю неделю количество больных увеличилось в разы, в правительстве ситуацию называют контролируемой.

"Да, мы фиксируем рост числа новых случаев COVID-19, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье - прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.