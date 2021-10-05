Цукерберг потерял $6 млрд из-за крупнейшего в истории сбоя Facebook. Что произошло
В понедельник в работе сервисов Facebook - одноименной социальной сети, а также соцсети Instagram и мессенджеров WhatsApp и Facebook Messenger - произошел сбой, в результате которого они оказались недоступны для десятков миллионов пользователей по всему миру.
Сервис Downdetector, который отслеживает неполадки в работе крупных интернет-ресурсов, получил более 10,5 млн жалоб на недоступность соцсетей.
Проблемы с доступом к сайтам и приложениям были, в частности, в Украине, США, Великобритании и странах ЕС.
Downdetector назвал нынешний сбой крупнейшим в истории Facebook.
Он продолжался более шести часов; работа соцсетей начала восстанавливаться в ночь на вторник, а полностью проблемы были устранены только к утру.
"Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", - заявил основатель Facebook Марк Цукерберг.
По данным инженеров компании, сбой возник после изменения настроек магистральных маршрутизаторов, которые отвечают за координацию сетевого трафика между дата-центрами Facebook.
"Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к остановке работы наших служб", - говорится в заявлении Facebook.
В то же время там отмечают, что признаков того, что в результате инцидента произошла утечка персональных данных пользователей, нет.
Из-за сбоя Facebook увеличилась нагрузка на другие платформы, в результате чего они также работали с перебоями.
Проблемы наблюдались у пользователей мессенджеров Telegram и Viber, сервиса микроблогов Twitter и видеохостинга YouTube, а также платформы Zoom и стримингового сервиса Netflix. В Украине также был проблемы с доступом к телесервису Megogo.
По данным Bloomberg, Марк Цукерберг за время сбоя потерял более 6 млрд долларов чистого капитала (то есть терял примерно по $1 млрд в час).
Его состояние снизилось до $121,6 млрд, в результате основатель Facebook опустился в рейтинге богатейших людей мира с третьей на пятую строчку, которую ранее занимал Билл Гейтс.
"Этот сбой был глобальным и повлиял на все многочисленные отделы Facebook. Его продолжительность также необычна. Сообщают, что в центральном офисе Facebook был "хаос", пока техники пытались решить проблему", - пишет корреспондент BBC News по вопросам технологий Джеймс Клейтон.
По его словам, сбой вывел из строя внутренние инструменты Facebook, чем еще больше усилил трудности интернет-гиганта.
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