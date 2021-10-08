Что такое полиомиелит
Пандемия Covid-19 заставила человечество вспомнить, насколько опасными и разрушительными бывают вспышки инфекционных болезней. Одним из таких врагов является полиомиелит.
Эта болезнь поражает нервную систему, вызывает паралич и иногда может привести к смерти.
На днях в Украине подтвердили случай паралича у 1,5 летнего ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвал полиовирус, заявили в министерстве здоровья.
По сообщениям, родители сознательно отказались от прививок.
Первые симптомы появились 1 сентября, а уже 3 сентября ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей. Случай зарегистрировали как подозрение на полиомиелит - острый вялый паралич.
Что такое полиомиелит
Это острое инфекционное заболевание, вызываемое полиовирусом.
Оно передается от человека к человеку через фекалии и слюну, особенно через зараженную пищу и воду.
Вирус проникает в организм через рот, попадает в кровь и поражает нервную систему, часто может привести к общему параличу.
Первые симптомы заболевания: высокая температура, усталость, головная боль, рвота, скованность мышц шеи и боль в конечностях.
Паралич может произойти за считанные часы. Он часто поражает ноги, но каждый десятый пациент умирает от удушья в результате паралича легочных мышц.
Каждый 200-й инфицированный остается парализованным на всю жизнь, сообщает ЮНИСЕФ.
Другие болеют бессимптомно, однако могут быть носителями инфекции, заражая всех вокруг себя.
Заболеть может каждый невакцинированный человек - как ребенок, так и взрослый. Но наиболее уязвимы дети в возрасте до пяти лет.
Как защититься
Болезнь - неизлечима, но ее можно предотвратить с помощью иммунизации. Именно так полиомиелит победили развитые европейские страны.
Сейчас полиомиелит охватил Таджикистан - вспышка длится уже почти год. Дикий вирус также циркулирует в Афганистане и Пакистане.
Чтобы сформировался пожизненный иммунитет к полиомиелиту, достаточно шести доз вакцины.
В Украине детям делают прививки в 2, 4 и 6 месяцев, а затем проводят ревакцинацию в 18 месяцев, 6 и 14 лет.
Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, должны быть вакцинированы менее 95% детей.
История прививок
Эта болезнь убила намного меньше людей, чем оспа, зато куда более жестока к выжившим.
В 1952 году американский врач Джонас Салк создал вакцину от полиомиелита. В 1961 году его коллега Альберт Сейбин придумал улучшенную версию, которую можно было глотать, а не получать в виде инъекции. Заболеваемость в США и Европе резко пошла на спад.
С прививками от полиомиелита связана одна из самых страшных ошибок в истории вакцинирования. В 1955 году американская фирма Cutter Laboratories по ошибке выпустила более ста тысяч доз препарата, содержавших живой вирус полиомиелита. Десять детей скончались и 160 были парализованы на всю жизнь.
A в 1988 году ВОЗ объявила о начале программы по искоренению полиомиелита во всем мире. В 1994 году свободными от болезни, прозванной "ужасом родителей", были объявлены США, в 2000-м Китай, Япония и Южная Корея, в 2002-м Европа, в 2014-м Юго-Восточная Азия.
По экспертным оценкам, благодаря вакцине от полиомиелита в мире остались в живых полтора миллиона человек и 18 миллионов могут ходить.
Вспышка полиомиелита в Украине
В 2015 году Украина прошла путь ликвидации полиомиелита, мероприятия продолжались более двух лет.
Тогда зарегистрировали два случая острых вялых параличей у детей на Закарпатье.
Вспышка подтвердила Всемирная организация здравоохранения и Центр по контролю и профилактике заболеваемости США - крупнейшие мировые организации, которые борются с полиомиелитом.
Его причиной назвали очень низкий уровень иммунизации в стране.
В то же время Закарпатская санитарно-эпидемиологическая служба не считала тогда, что эти случаи однозначно свидетельствуют о полиомиелит.
Дети со "возобновились после заболевания", сообщили в министерстве здоровья.
По словам медицинского эксперта с ЮНИСЕФ, им "очень повезло", поскольку вирус, которым они заразились, такой же опасен, как и дикий полиомиелит.
Случай в 2015 на Закарпатье стал первым случаем полиомиелита в Европе после 2010 года и первым в Украине после 2006 года.
В апреле этого года Центр общественного здоровья снова предупреждал о высоких рисках распространения полиомиелита в Украине.
Уровень охвата прививками детей до 1 года недостаточно: за 8 месяцев 2021 - 53%.
При таких темпах до конца года не удастся достичь нужного для коллективного иммунитета показателя - 95%.
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