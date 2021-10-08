Что такое полиомиелит

19 минут назад

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Согласно данным ВОЗ, полиомиелит поражает преимущественно детей до 5 лет

Пандемия Covid-19 заставила человечество вспомнить, насколько опасными и разрушительными бывают вспышки инфекционных болезней. Одним из таких врагов является полиомиелит.

Эта болезнь поражает нервную систему, вызывает паралич и иногда может привести к смерти.

На днях в Украине подтвердили случай паралича у 1,5 летнего ребенка из Ровенской области. Болезнь вызвал полиовирус, заявили в министерстве здоровья.

По сообщениям, родители сознательно отказались от прививок.

Первые симптомы появились 1 сентября, а уже 3 сентября ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей. Случай зарегистрировали как подозрение на полиомиелит - острый вялый паралич.

Что такое полиомиелит

Это острое инфекционное заболевание, вызываемое полиовирусом.

Оно передается от человека к человеку через фекалии и слюну, особенно через зараженную пищу и воду.

Вирус проникает в организм через рот, попадает в кровь и поражает нервную систему, часто может привести к общему параличу.

Первые симптомы заболевания: высокая температура, усталость, головная боль, рвота, скованность мышц шеи и боль в конечностях.

Паралич может произойти за считанные часы. Он часто поражает ноги, но каждый десятый пациент умирает от удушья в результате паралича легочных мышц.

Каждый 200-й инфицированный остается парализованным на всю жизнь, сообщает ЮНИСЕФ.

Другие болеют бессимптомно, однако могут быть носителями инфекции, заражая всех вокруг себя.

Заболеть может каждый невакцинированный человек - как ребенок, так и взрослый. Но наиболее уязвимы дети в возрасте до пяти лет.

Как защититься

Автор фото, Hulton Archive Підпис до фото, Коли в середині 1950-х з'явилася вакцина від поліомієліту, на щеплення вишикувалися черги

Болезнь - неизлечима, но ее можно предотвратить с помощью иммунизации. Именно так полиомиелит победили развитые европейские страны.

Сейчас полиомиелит охватил Таджикистан - вспышка длится уже почти год. Дикий вирус также циркулирует в Афганистане и Пакистане.

Чтобы сформировался пожизненный иммунитет к полиомиелиту, достаточно шести доз вакцины.

В Украине детям делают прививки в 2, 4 и 6 месяцев, а затем проводят ревакцинацию в 18 месяцев, 6 и 14 лет.

Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, должны быть вакцинированы менее 95% детей.

История прививок

Эта болезнь убила намного меньше людей, чем оспа, зато куда более жестока к выжившим.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Специальный прибор "железные легкие": человек ложится внутрь капсулы, и она как бы дышит за него, сам он при этом абсолютно обездвижен

В 1952 году американский врач Джонас Салк создал вакцину от полиомиелита. В 1961 году его коллега Альберт Сейбин придумал улучшенную версию, которую можно было глотать, а не получать в виде инъекции. Заболеваемость в США и Европе резко пошла на спад.

С прививками от полиомиелита связана одна из самых страшных ошибок в истории вакцинирования. В 1955 году американская фирма Cutter Laboratories по ошибке выпустила более ста тысяч доз препарата, содержавших живой вирус полиомиелита. Десять детей скончались и 160 были парализованы на всю жизнь.

A в 1988 году ВОЗ объявила о начале программы по искоренению полиомиелита во всем мире. В 1994 году свободными от болезни, прозванной "ужасом родителей", были объявлены США, в 2000-м Китай, Япония и Южная Корея, в 2002-м Европа, в 2014-м Юго-Восточная Азия.

По экспертным оценкам, благодаря вакцине от полиомиелита в мире остались в живых полтора миллиона человек и 18 миллионов могут ходить.

Автор фото, Bettmann Підпис до фото, Вакцина Джонаса Солка позволила начать борьбу с полиомиелитом в мире

Вспышка полиомиелита в Украине

В 2015 году Украина прошла путь ликвидации полиомиелита, мероприятия продолжались более двух лет.

Тогда зарегистрировали два случая острых вялых параличей у детей на Закарпатье.

Вспышка подтвердила Всемирная организация здравоохранения и Центр по контролю и профилактике заболеваемости США - крупнейшие мировые организации, которые борются с полиомиелитом.

Его причиной назвали очень низкий уровень иммунизации в стране.

В то же время Закарпатская санитарно-эпидемиологическая служба не считала тогда, что эти случаи однозначно свидетельствуют о полиомиелит.

Дети со "возобновились после заболевания", сообщили в министерстве здоровья.

По словам медицинского эксперта с ЮНИСЕФ, им "очень повезло", поскольку вирус, которым они заразились, такой же опасен, как и дикий полиомиелит.

Случай в 2015 на Закарпатье стал первым случаем полиомиелита в Европе после 2010 года и первым в Украине после 2006 года.

В апреле этого года Центр общественного здоровья снова предупреждал о высоких рисках распространения полиомиелита в Украине.

Уровень охвата прививками детей до 1 года недостаточно: за 8 месяцев 2021 - 53%.

При таких темпах до конца года не удастся достичь нужного для коллективного иммунитета показателя - 95%.