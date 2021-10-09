В Украине расширят список профессий, подлежащих обязательной вакцинации
Перечень профессий с обязательной вакцинацией могут расширить. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Сейчас вакцинация является обязательной для всех чиновников и педагогов. Без этого их будут отстранять от работы ориентировочно с середины ноября. Такую норму недавно утвердило Министерство здравоохранения.
В то же время по словам Радуцкого, в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг.
"Из-за нежелания многих людей понимать очевидные вещи, Минздрав вынужден применять ограничения для невакцинированных", - написал в Facebook Радуцкий.
В перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации, включены сотрудники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- заведений высшего, последипломного, профессиональной перед высшей, профессионально-технического, общего среднего (специальной, дошкольного, внешкольного) образования, научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
Новая волна уже здесь
В Украине набирает обороты третья волна коронавируса. Количество смертей от Covid-19 в Украине уже больше, чем в первую волну. Ежедневно умирает 200-300 человек.
Число новых случаев уже превысило отметку 15 000. Страна находится в желтой карантинной зоне, однако, показатели нескольких регионов уже соответствуют красной зоне.
По данным Киевской школы экономики (KSE), критериям "красной" зоны пока соответствуют Харьковская, Запорожская и Херсонская области.
Мэр Львова Андрей Садовый заявил недавно, что городу не избежать "красной зоны".
Вот такое фото из Клинической больницы скорой помощи во Львове опубликовала в Facebook Кристина Каспшишак.
Резко выросло число больных в Киеве. Если летом по всей стране за день могло быть 800-100 новых больных, то за минувшие сутки только в столице заболели 863 человека.
В Одессе, как сообщила волонтер Екатерина Ножевникова, некуда ложить тяжелых Covid-больных: в реанимации образовалась очередь.
Ученые Национальной академии наук прогнозируют, что пиковой нагрузки на систему здравоохранения страна достигнет через две-три недели - ожидают, что число новых случаев будет на уровне 25-30 тысяч в сутки.
По данным Минздрава, 97,1% госпитализаций приходится на тех, кто отказался от вакцинации. На сегодня в Украине вакцинирована приблизительная четвертая часть взрослого населения - 6 млн человек.
Темпы вакцинации постепенно снижаются.
Вакцинация остается единственным средством защиты от Covid-19.
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