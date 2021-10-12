В Украине в поезда и автобусы будут пускать только вакцинированных или с тестом. Как это будет работать

час назад

Автор фото, UNIAN

С 21 октября все пассажиры, водители и экипаж в транспорте, который осуществляет межрегиональные перевозки, должны иметь документ о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Это касается тех регионов, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидбезопасности.

Такое решение принял Кабмин на внеочередном заседании.

"Новые правила для перевозки пассажиров - вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан", - пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Для проезда нужно будет иметь один из следующих документов:

подтверждение полного курса вакцинации (или получения одной дозы для регионов "желтой" зоны);

международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации от COVID-19 (вакциной, которая разрешена ВОЗ);

отрицательный ПЦР-тест; документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19, действие которого подтверждено через приложение "Дия";

отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (действует 72 часа).

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения. Правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

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Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолетов и пассажиров необходимых документов несет перевозчик.

Ранее власти Киева обещали ввести специальные цифровые пропуска в метро на случай локдауна, однако никаких решений на этот счет пока принято не было.

За минувшие сутки в Украине количество новых случаев COVID-19 выросло более чем на 35% после трехдневного снижения - до 11 996. Также за сутки от коронавируса в стране умерли 352 человека.

По данным Минздрава, с начала кампании вакцинации в Украине привились 7,6 млн человек. Более 97% госпитализированных с COVID-19 были невакцинированны, отмечают в ведомстве.