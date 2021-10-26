Как погибла Галина Хатчинс – показания под присягой
Актер Алек Болдуин достал револьвер и направил его на камеру во время репетиции на съемочной площадке, когда раздался роковой выстрел, свидетельствуют юридические документы.
В результате оператор Галина Хатчинс погибла, а режиссер Джоэль Соуза получил ранения.
Показания под присягой режиссера Соузы и оператора Рида Рассела пролили больше света на случившееся.
В судебных документах говорится, что Болдуину вручили реквизитный пистолет и сказали, что он разряжен.
Соуза стоял позади Хатчинс, когда все произошло, говорится в показаниях.
"Джоэл заявил, что Алек сидел на скамейке в церковном здании, и упражнялся в извлечении пистолета сбоку", - говорится в заявлении.
"Джоэл сказал, что смотрел через плечо (Хатчинс. - Ред.), когда услышал что-то вроде удара кнута, а затем хлопок".
В документе указано, что 42-летняя Хатчинс была ранена в грудь.
"Джоэл смутно припоминает, как (Хатчинс. - Ред.) пожаловалась на боль в животе и схватилась за него. Джоэл также сказал, что (Хатчинс. - Ред.) начала пятиться и ей помогли опуститься на землю".
Рассел, стоявший рядом с Хатчинс во время стрельбы, сказал чиновникам, что она говорила, что не чувствует ног.
Когда его спросили, как Болдуин обращался с огнестрельным оружием на съемочной площадке, Рассел ответил, что актер был очень осторожен и вспомнил о случае, когда Алек убедился, что рядом с ним не было ребенка-актера, прежде чем выстрелить из пистолета.
В пятницу чиновники заявили, что помощник режиссера Дэйв Холлс передал пистолет Болдуину и сказал "холодное оружие", что означает, что оно безопасно для использования.
Тем временем Серж Светной, главный электрик съемок, написал в воскресенье в Facebook, что держал Хатчинс за руки, когда та умирала, и обвинил в ее смерти "небрежность и непрофессионализм".
В воскресенье член съемочной группы, работавшей с Холлсом над другим проектом, сообщила, что выражала обеспокоенность по поводу безопасности его поведения в 2019 году.
Беспокойство съемочной группы
Мегги Голл, ответственная за изготовление реквизита и лицензированный пиротехник, сказала Associated Press (AP), что он пренебрегал протоколами безопасности относительно оружия и пиротехники на съемках телесериала и пытался продолжить съемки после того, как главный пиротехник потерял сознание.
Холлс не ответил на просьбу AP прокомментировать ситуацию.
"Эта ситуация не о Дэйве Холлсе... Это ни в коем случае не вина одного человека. Это более масштабный разговор о безопасности на съемочной площадке и о том, чего мы пытаемся достичь с помощью этой культуры", - добавила Голл.
И Соуза, и Рассел также рассказали о демарше съемочной группы незадолго до инцидента.
"Рид заявил, что у съемочной группы возникли проблемы с руководством, связанные с оплатой и жильем", - говорится в показаниях под присягой, где сообщается о том, что шестеро членов съемочной группы покинули площадку.
Офис шерифа Санта-Фе проводит расследование инцидента, а продюсеры проводят собственное внутреннее расследование, до завершения которого съемки фильма приостановлены.
В заявлении, зачитанном во время чествования Галины Хатчинс в субботу, ее муж Мэтью назвал смерть жены "огромной потерей".
Он также опубликовал фотографию пары с их девятилетним сыном.
Актер Дженсен Эклз, который вместе с Болдуином снимался в фильме, также почтил память украинской операторки.
"Я даже не знаю, с чего начать, - написал он. - Это трагедия эпических масштабов, которую мы все до сих пор переживаем".
"Просто не хватает слов, чтобы передать, какая это огромная потеря. Все мы, кто ее знал и ею восхищался, будем очень сильно скучать по ней".
В последнее время увеличилось количество призывов к запрету огнестрельного оружия на съемочных площадках, и по состоянию на понедельник соответствующая петиция собрала более 23 тыс. подписей. В частности, ее поддержала актриса Оливия Уайльд.
Сенатор Калифорнии Дэйв Кортезе заявил в субботу, что будет продвигать законопроект о запрете боевых патронов на съемочных площадках в штате.
Но некоторые профессионалы отрасли говорят, что проблема - не в использовании оружия как такового.
Специалист по оружию С.Л. Хуанг сказала, что она работала на сотнях съемочных площадок без инцидентов - все благодаря строгим протоколам безопасности.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски