Как погибла Галина Хатчинс – показания под присягой

47 минут назад

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Актер Алек Болдуин достал револьвер и направил его на камеру во время репетиции на съемочной площадке, когда раздался роковой выстрел, свидетельствуют юридические документы.

В результате оператор Галина Хатчинс погибла, а режиссер Джоэль Соуза получил ранения.

Показания под присягой режиссера Соузы и оператора Рида Рассела пролили больше света на случившееся.

В судебных документах говорится, что Болдуину вручили реквизитный пистолет и сказали, что он разряжен.

Соуза стоял позади Хатчинс, когда все произошло, говорится в показаниях.

"Джоэл заявил, что Алек сидел на скамейке в церковном здании, и упражнялся в извлечении пистолета сбоку", - говорится в заявлении.

"Джоэл сказал, что смотрел через плечо (Хатчинс. - Ред.), когда услышал что-то вроде удара кнута, а затем хлопок".

В документе указано, что 42-летняя Хатчинс была ранена в грудь.

"Джоэл смутно припоминает, как (Хатчинс. - Ред.) пожаловалась на боль в животе и схватилась за него. Джоэл также сказал, что (Хатчинс. - Ред.) начала пятиться и ей помогли опуститься на землю".

Рассел, стоявший рядом с Хатчинс во время стрельбы, сказал чиновникам, что она говорила, что не чувствует ног.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Люди чтут память погибшей Галины Хатчинс

Когда его спросили, как Болдуин обращался с огнестрельным оружием на съемочной площадке, Рассел ответил, что актер был очень осторожен и вспомнил о случае, когда Алек убедился, что рядом с ним не было ребенка-актера, прежде чем выстрелить из пистолета.

В пятницу чиновники заявили, что помощник режиссера Дэйв Холлс передал пистолет Болдуину и сказал "холодное оружие", что означает, что оно безопасно для использования.

Тем временем Серж Светной, главный электрик съемок, написал в воскресенье в Facebook, что держал Хатчинс за руки, когда та умирала, и обвинил в ее смерти "небрежность и непрофессионализм".

В воскресенье член съемочной группы, работавшей с Холлсом над другим проектом, сообщила, что выражала обеспокоенность по поводу безопасности его поведения в 2019 году.

Беспокойство съемочной группы

Мегги Голл, ответственная за изготовление реквизита и лицензированный пиротехник, сказала Associated Press (AP), что он пренебрегал протоколами безопасности относительно оружия и пиротехники на съемках телесериала и пытался продолжить съемки после того, как главный пиротехник потерял сознание.

Холлс не ответил на просьбу AP прокомментировать ситуацию.

"Эта ситуация не о Дэйве Холлсе... Это ни в коем случае не вина одного человека. Это более масштабный разговор о безопасности на съемочной площадке и о том, чего мы пытаемся достичь с помощью этой культуры", - добавила Голл.

И Соуза, и Рассел также рассказали о демарше съемочной группы незадолго до инцидента.

"Рид заявил, что у съемочной группы возникли проблемы с руководством, связанные с оплатой и жильем", - говорится в показаниях под присягой, где сообщается о том, что шестеро членов съемочной группы покинули площадку.

Офис шерифа Санта-Фе проводит расследование инцидента, а продюсеры проводят собственное внутреннее расследование, до завершения которого съемки фильма приостановлены.

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В заявлении, зачитанном во время чествования Галины Хатчинс в субботу, ее муж Мэтью назвал смерть жены "огромной потерей".

Он также опубликовал фотографию пары с их девятилетним сыном.

Актер Дженсен Эклз, который вместе с Болдуином снимался в фильме, также почтил память украинской операторки.

"Я даже не знаю, с чего начать, - написал он. - Это трагедия эпических масштабов, которую мы все до сих пор переживаем".

"Просто не хватает слов, чтобы передать, какая это огромная потеря. Все мы, кто ее знал и ею восхищался, будем очень сильно скучать по ней".

В последнее время увеличилось количество призывов к запрету огнестрельного оружия на съемочных площадках, и по состоянию на понедельник соответствующая петиция собрала более 23 тыс. подписей. В частности, ее поддержала актриса Оливия Уайльд.

Сенатор Калифорнии Дэйв Кортезе заявил в субботу, что будет продвигать законопроект о запрете боевых патронов на съемочных площадках в штате.

Но некоторые профессионалы отрасли говорят, что проблема - не в использовании оружия как такового.