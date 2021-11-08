Невакцинированных сегодня начнут отстранять от работы. Список профессий

10 минут назад

Автор фото, unian

С понедельника, 8 ноября, представителей некоторых профессий будут отстранять от работы, если они не пройдут вакцинацию. Без сохранения зарплаты.

Такой приказ приняло Министерство здравоохранения 4 октября.

На вопрос, могут ли невакцинированные учителя не идти в понедельник на работу, министр здравоохранения Виктор Ляшко ответил: "Да. Согласно действующему законодательству, они будут отстранены".

Об этом министр сказал в эфире программы "ТСН Тиждень" в воскресенье вечером.

Комментируя просьбу профсоюза работников образования и науки не отстранять от работы невакцинированных учителей, а дать им еще месяц, министр сказал: "У меня была большая дискуссия на прошлой неделе с представителями профсоюзов, говорил с ними откровенно... Профсоюзы хотят право на работу, а я хочу обеспечить право на жизнь".

С 8 ноября работать без прививок не смогут:

Работники всех учебных заведений

Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов

Работники местных государственных администраций и их структурных подразделений

Минздрав напоминает, что работники таких категорий "имеют высокий риск заболеть COVID-19", а "инфицирование хотя бы одного работника несет риск инфицирования всех других".

Минздрав ранее обнародовал инструкцию по отстранению.

При этом в Минздраве обещали, что с 8 ноября можно будет получить документы, доказывающие, что у человека есть противопоказания для прививки. Также на этой неделе обещали, что должна заработать справка, что человек переболел ковидом.

Кого не будут отстранять?

Работников, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19

Работников, получивших по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19

Работников, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации. Соответствующую справку у семейного врача можно взять с 8 ноября.

Автор фото, УНІАН

Как невакцинированных будут отстранять?

Руководитель предприятия должен проинформировать коллектив о правовых последствиях в случае отказа или уклонения от прививки.

Именно руководитель должен контролировать наличие обязательных профилактических прививок против COVID-19 среди работников и отстранять непривитых.

Если работник уклоняется или отказывается от прививки, то руководитель должен отстранить его от исполнения обязанностей. Для этого он составляет соответствующий акт.

Руководитель подписывает приказ или распоряжение об отстранении таких работников и информирует их о решении.

В Минздраве подчеркивают, что увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно. Для этого нет правовых оснований.

Как только работник получит по крайней мере одну прививку, основания для продления его отстранения исчезают. В таком случае он должен быть допущен к работе.

Если во время проверки окажется, что на предприятии работают уклоняющиеся от прививки, ответственные должностные лица будут наказаны в соответствии со статьей 44-3 кодекса об административных правонарушениях "Нарушение правил о карантине людей".