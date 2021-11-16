Зеленский: каждый вакцинированный получит тысячу гривен
Украинцы, прошедшие полный курс вакцинации, то есть каждый, кто получил две прививки от коронавируса, сможет получить тысячу гривен. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в специальном обращении.
"Это будет происходить быстро и удобно - через приложение "Дия", - сказал он в видеообращении.
По словам Зеленского, за эти средства можно будет приобрести абонемент в фитнес-клуб или спортзал, посетить театр или кинотеатр, купить билеты на ж/д и авиабилеты внутреннего сообщения.
Программа стартует 19 декабря, и деньги получат все вакцинированные.
До конца года на программу выделят около 3 млрд. грн. Столько же в начале 2022-го, добавил президент.
Зеленский подчеркнул, что получить компенсацию смогут все вакцинированные, включая тех, кто не установил приложение "Дия".
Вакцинация 40%
В Украине сохраняются высокие темпы вакцинации - за минувшую неделю было сделано более 1,6 млн прививок.
Этому очень способствовало введение существенных ограничений в регионах с "красным" уровнем эпидемиологической ситуации для невакцинированных.
Непривитых представителей ряда профессий стали отстранять от работы.
"Первую дозу вакцины уже получили 39,4% украинцев, завершили курс вакцинации 28% украинцев", - сказал ранее на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, самые высокие показатели прививки (по крайней мере, одной дозой) фиксируют в Киеве - 61%, в Киевской области - почти 50% и 46% - в Полтавской области.
Среди аутсайдеров вакцинации - Закарпатская, Черновицкая, Донецкая и Кировоградская области.
В Украине в течение последних двух недель снижаются основные негативные показатели распространения коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.
По словам Дениса Шмыгаля, в стране уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение к стабилизации ситуации.
"Красная" зона
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Кінець подкаст
По состоянию на сегодня "красный" уровень опасности действует в Киеве и 17 областях Украины.
С полуночи 18 ноября ограничения "красной" зоны начнут действовать еще в одной области - Винницкой.
В то же время Луганскую и Херсонскую области могут перевести в "желтую" зону, если сохранится положительная динамика.
В "красной" зоне без масок закрывающих и нос и рот запрещено находиться в подземных переходах, на остановках транспорта, на территориях учреждений здравоохранения и образования.
В Киеве общественный транспорт продолжает работу, но все пассажиры и водители должны иметь либо сертификат о вакцинации, либо ПЦР-тест. Их наличие проверяют правоохранители.
Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Размер наказания определяет суд.
Также продолжают работать кафе и рестораны, ТРЦ, спортзалы и гостиницы, но при условии, что все посетители и работники либо имеют отрицательный ПЦР-тест (действительный 72 часа), либо сертификат о полной вакцинации.
За сутки 14 ноября в Украине выявили 10 802 новых случаев коронавируса, 442 человека скончались, 2,7 тысячи госпитализированы, сообщили в Минздраве.