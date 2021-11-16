Зеленский: каждый вакцинированный получит тысячу гривен

час назад

Автор фото, УНІАН

Украинцы, прошедшие полный курс вакцинации, то есть каждый, кто получил две прививки от коронавируса, сможет получить тысячу гривен. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в специальном обращении.

"Это будет происходить быстро и удобно - через приложение "Дия", - сказал он в видеообращении.

По словам Зеленского, за эти средства можно будет приобрести абонемент в фитнес-клуб или спортзал, посетить театр или кинотеатр, купить билеты на ж/д и авиабилеты внутреннего сообщения.

Программа стартует 19 декабря, и деньги получат все вакцинированные.

До конца года на программу выделят около 3 млрд. грн. Столько же в начале 2022-го, добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что получить компенсацию смогут все вакцинированные, включая тех, кто не установил приложение "Дия".

Вакцинация 40%

В Украине сохраняются высокие темпы вакцинации - за минувшую неделю было сделано более 1,6 млн прививок.

Этому очень способствовало введение существенных ограничений в регионах с "красным" уровнем эпидемиологической ситуации для невакцинированных.

Непривитых представителей ряда профессий стали отстранять от работы.

"Первую дозу вакцины уже получили 39,4% украинцев, завершили курс вакцинации 28% украинцев", - сказал ранее на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Автор фото, Getty Images

По его словам, самые высокие показатели прививки (по крайней мере, одной дозой) фиксируют в Киеве - 61%, в Киевской области - почти 50% и 46% - в Полтавской области.

Среди аутсайдеров вакцинации - Закарпатская, Черновицкая, Донецкая и Кировоградская области.

В Украине в течение последних двух недель снижаются основные негативные показатели распространения коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

По словам Дениса Шмыгаля, в стране уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение к стабилизации ситуации.

"Красная" зона

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По состоянию на сегодня "красный" уровень опасности действует в Киеве и 17 областях Украины.

С полуночи 18 ноября ограничения "красной" зоны начнут действовать еще в одной области - Винницкой.

В то же время Луганскую и Херсонскую области могут перевести в "желтую" зону, если сохранится положительная динамика.

В "красной" зоне без масок закрывающих и нос и рот запрещено находиться в подземных переходах, на остановках транспорта, на территориях учреждений здравоохранения и образования.

В Киеве общественный транспорт продолжает работу, но все пассажиры и водители должны иметь либо сертификат о вакцинации, либо ПЦР-тест. Их наличие проверяют правоохранители.

Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Размер наказания определяет суд.

Также продолжают работать кафе и рестораны, ТРЦ, спортзалы и гостиницы, но при условии, что все посетители и работники либо имеют отрицательный ПЦР-тест (действительный 72 часа), либо сертификат о полной вакцинации.

За сутки 14 ноября в Украине выявили 10 802 новых случаев коронавируса, 442 человека скончались, 2,7 тысячи госпитализированы, сообщили в Минздраве.