Митинг антивакцинаторов: полиция на целый день перекрыла центр Киева

час назад

Автор фото, УНИАН Підпис до фото, Участницы митинга перед Верховной Радой

Из-за массовой акции, организованной движением известного антивакцинатора Остапа Стахива, полиция почти на весь день ограничит движение транспорта в центре Киева, сообщили правоохранители.

В частности, с 10:30 до 17:00 ограничат движение на улицах Грушевского, Крещатике, Европейской площади, бульваре Тараса Шевченко и улице Владимирской.

В настоящее время в центре Киева полиция работает в усиленном режиме.

Автор фото, Патрульная полиция Киева

Акцию в среду в 10:00 перед Верховной Радой анонсировало движение "Права человека" львовского активиста Остапа Стахива.

"Выходим ЗА права и свободы! ЗА конституционный строй! ЗА себя! Становимся поддержкой друг другу. Свободу Остапу Стахиву", - сказано в анонсе акции.

В Telegram-каналах сообщают о подобных акциях в других городах Украины.

В то же время Верховная Рада в среду не проводит пленарное заседание.

К утру возле станции метро "Арсенальная" собралось несколько десятков человек, но впоследствии их стало больше, и они направились к Верховной Раде.

Часть собравшихся отправились гулять по городу, в частности они ушли в направлении Софиевского собора.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Утром возле станции метро "Арсенальная", где была объявлена точка сбора, собралось несколько десятков человек

Акцию протеста планировали уже давно, но именно 24 ноября во Львове суд рассмотрит апелляцию на арест Стахива, которого оставили под арестом до 16 января с возможностью залога в миллион гривен.

Остапа Стахива обвиняют в попытке свержения конституционного строя в Украине.

Первый митинг противников принудительной вакцинации и ограничений для непривитых состоялся 3 ноября, в нем приняли участие несколько тысяч человек.

Автор фото, УНИАН Підпис до фото, Люди призывают освободить Стахива

Автор фото, УНИАН Підпис до фото, Участники митинга возле Рады

Автор фото, УНИАН Підпис до фото, На митинге можно увидеть разные лозунги

СБУ против Стахива

16 ноября СБУ заявила, что заблокировала антивакцинаторскую сеть, одним из лидеров которой называют 36-летнего львовянина. Правоохранители полагают, что активистов могли финансировать россияне.

В тот же день вместе со Стахивым был задержан еще один возможный участник сети, гражданин РФ.

Автор фото, Скриншот видео YOUTUBE/ZAXID.NET

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Статья 109 Уголовного кодекса Украины, по которой Стахиву вручили подозрение, предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сам Стахив считает, что обвинения в покушении на свержение конституционного строя "не вяжутся" с его деятельностью. Он называет себя основателем движения "Права человека", с которым и отстаивает конституционные права.

Остап Стахив известен как один из лидеров движения противников вакцинации от коронавируса. 3 ноября при его содействии в Киеве прошел многотысячный митинг антипрививочников.

Ранее Стахив уже "прославился" во Львове. С начала пандемии он занимался пропагандой в соцсетях, активно доказывая, что коронавируса не существует, распространял фейки о вакцинах.

За подобные фейковые месседжи соцсети не раз блокировали мужчину. Но он возвращался и продолжал вести Telegram, Viber, Facebook (эти страницы уже недоступны) и YouTube, где у него почти 70 тысяч подписчиков.

На YouTube-канале Стахив называл себя основателем движения "Права человека". Со своими сторонниками он записывал видео с антивакцинаторских митингов, принципиально ходил без маски, называя ее "намордником", штурмовал поезда и учреждения, где на входе требуют свежий ПЦР-тест или сертификат о прививках.

Его видео и обращения набирали десятки и сотни тысяч просмотров, активно распространялись в социальных сетях.