Новый штамм Омикрон: что о нем известно

40 минут назад

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Омикрон - новая разновидность коронавирусной болезни, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже назвала "вызывающей беспокойство".

Впервые его обнаружили в Южно-Африканской Республике, но он уже разлетелся по миру.

Главный вопрос, связанный с этим штаммом, - будут ли существующие вакцины от коронавируса защищать и в случае с Омикроном?

Что это за штамм?

В мире циркулируют тысячи штаммов ковида, поскольку вирусы постоянно мутируют.

Но новый вариант под названием B.1.1.529 или Омикрон вызывает у экспертов особую обеспокоенность, поскольку последняя мутация вируса претерпела значительные изменения по сравнению с первоначальным вариантом, поэтому она может оказаться более стойкой к вакцинам.

Омикрон совершил большой эволюционный скачок и прошел около 50 мутаций. Порядка 30 из них коснулись так называемого спайк-протеина - шипов на оболочке вируса, напоминающих по очертаниям солнечную корону, с помощью которых вирус проникает в клетки человека.

Это самая тревожная особенность нового варианта, говорят ученые, так как большая часть вакцин работает как раз на нейтрализацию этих шипов.

Это небезопасно?

Пока многое еще непонятно, поскольку новый штамм изучен мало.

"Нам точно неизвестно, передается ли Омикрон быстрее, чем, например, штамм Дельта. Также неизвестно, вызывает ли новая мутация более тяжелое течение болезни по сравнению с другими вариантами", - пишет в фейсбуке украинское министерство здравоохранения.

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В научном сообществе не склонны считать новый штамм "катастрофой".

"Это не катастрофа, и заявления некоторых моих коллег, утверждающих: "Это ужасно", я считаю в значительной степени преувеличенными", - заявил BBC Breakfast микробиолог Калум Семпл, консультирующий правительство Великобритании.

Он считает, что в любом случае вакцины защищают от тяжелого течения болезни, хотя не гарантируют, что человек не заболеет вообще.

Поэтому, даже если новый штамм легче передается от человека к человеку, в группе риска прежде всего окажутся непривитые, как это было с другими штаммами, убеждены специалисты.

Правда, Омикрон может подтолкнуть страны к введению обязательной бустерной дозы вакцины от коронавируса.

Будут ли работать вакцины?

Пока нет подтверждений о том, что существующие сейчас вакцины будут менее эффективны против Омикрона.

Более подробную информацию специалисты ожидают получить в ближайшие две-три недели. Вакцины сохраняли свою эффективность при распространении штаммов Дельта, Альфа, Бета и Гамма.

К примеру, в последнее время в Великобритании, где полный курс вакцинации прошли по меньшей мере 42 млн человек, растет количество новых больных, однако количество госпитализаций и смертей от коронавирусной инфекции значительно ниже, чем в предыдущие волны.

В любом случае обновленные версии вакцин уже разрабатываются и тестируются.

Где зафиксировали Омикрон и есть ли он в Украине

После того, как на прошлой неделе мир заговорил о новом штамме, обнаруженном в ЮАР, Омикрон расширил свою географию - его зафиксировали в других странах Африки: Ботсване, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини и Мозамбике.

В понедельник украинское министерство здравоохранения уже заявило о намерении ввести обязательную самоизоляцию для украинцев, которые провели в этих странах более семи дней.

На днях новый штамм вышел за пределы Африки. Его обнаружили также в Бельгии, Гонконге, Израиле, Португалии и Великобритании.

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В Украине по состоянию на 29 ноября Омикрон не обнаружен, уверяет Минздрав.

"В то же время все образцы, которые не будут определены как Дельта-штамм, будут подлежать обязательному полногеномному секвенированию", - отмечает Минздрав.

Министерство иностранных дел уже рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где обнаружили штамм Омикрон.

В украинском Минздраве отмечают, что на данный момент, как и с ранее известными мутациями, эффективными профилактическими мерами против вируса остаются использование защитных масок, отслеживание контактов, соблюдение дистанции и вакцинация.