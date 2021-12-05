ВОЗ призывает не паниковать из-за Омикрона. И вот почему
Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир не должен паниковать из-за нового штамма Covid-19, но должен подготовиться к его распространению.
Об этом заявила ведущая ученая ВОЗ Сумья Сваминатан. По ее словам, нынешняя ситуация очень отличается от той, что была год назад.
По сообщениям, Омикрон обнаружили в почти 40 странах.
До сих пор неясно, является ли этот штамм более заразным и менее восприимчивым к вакцинам.
По предварительным данным ученых из Южной Африки, где Омикрон обнаружили впервые, он способен в определенной степени избегать иммунной защиты Covid-19, хотя эксперты предупреждают, что этот анализ не является окончательным.
На конференции Reuters NEXT Сумья Сваминатан сказала, что этот штамм - "очень заразен".
Ссылаясь на данные из Южной Африки, она предположила, что Омикрон может стать доминантным штаммом по всему миру, хотя это трудно предугадать. Она добавила, что в настоящее время 99% случаев заражений по всему миру приходится на штамм Дельта.
"Насколько нам нужно волноваться? Нам нужно быть готовыми и осторожными, а не паниковать, потому что нынешняя ситуация отличается от той, что была год назад", - сказала она.
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Кінець подкаст
Все большее число стран приостанавливают авиасообщение с югом Африки после обнаружения там нового штамма коронавируса.
Президент Джо Байден ужесточил правила въезда в США после того, как во многих штатах был зафиксирован Омикрон.
Со следующей недели все прибывающие в США, включая американских граждан, будут делать тест на коронавирус не раньше, чем за 24 часа до вылета, независимо от статуса вакцинации.
Омикрон обнаружили по меньшей мере в шести штатах США, среди которых Гавайи, где заболел человек, в последнее время никуда не ездивший.
Первые два случая заражения Омикроном зафиксировали в Индии.
По данным властей, один из больных - 66-летний гражданин Южной Африки, приехавший оттуда и уже уехавший из Индии, второй - 46-летний врач из города Бангалор на юге Индии, который в последнее время никуда не ездил.
Усугубляет ситуацию то, что Омикрон обнаружили в то время, когда европейские страны борются с новой волной Covid-19.
В четверг Германия объявила о серьезных ограничениях для непривитых, заявив, что только вакцинированные и выздоровевшие от вируса смогут посещать рестораны, кинотеатры и большинство магазинов.
Канцлер Ангела Меркель также заявила, что до февраля вакцинация может стать обязательной.
Соседняя Австрия анонсировала обязательную вакцинацию с 1 февраля, а Бельгия и Нидерланды вернули или ужесточили ограничительные меры против коронавируса.
В свою очередь Британия ускоряет кампанию по бустерной вакцинации. Правительство закупило еще 114 миллионов доз Pfizer и Moderna и объявило, что к концу января всем взрослым будет предложена ревакцинация.