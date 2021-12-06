Карантин для невакцинированных стал жестче. Что изменилось

36 минут назад

Автор фото, Ковальчук Віктор / УНІАН

С 6 декабря карантин в Украине для невакцинированных ужесточился. Теперь концерты, кинотеатры, спортзалы, торговые центры, кафе и рестораны можно посещать только с сертификатом о вакцинации, справкой о выздоровлении или отрицательным тестом как в красной, так и в желтой зоне.

Без этих документов в желтой зоне теперь нельзя ездить в транспорте, в частности в поездах и автобусах межобластного сообщения.

"Ужесточение правил для невакцинированных нужно, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки", - анонсировал это решение накануне министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ранее подобные жесткие правила работали только для красной зоны.

Однако если в красной зоне работает только "зеленый" сертификат о полном курсе вакцинации, то в желтой можно проходить в общественные места с "желтым" сертификатом об одной дозе вакцины.

"Зеленый" сертификат действителен в год, а "желтый" теперь выдают всего на 30 дней (ранее он действовал 120 дней).

Справка о выздоровлении действительна 105 дней, а ПЦР или экспресс-тест - 72 часа, то есть его нужно делать каждые трое суток.

Сейчас в Украине "желтыми" являются несколько областей: Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Харьковская, Черновицкая.

Одна Полтавская область - "оранжевая", а все остальные области, а также столица - "красные".

Люди, которые в желтой зоне не имеют по крайней мере одной прививки против ковида или других документов, не смогут посещать какие-либо массовые мероприятия: культурные, спортивные, религиозные и другие, а также ходить в кино, бассейны, посещать спортзалы, фитнес-центры, пользоваться услугами баров, ресторанов и кафе.

Сертификат о прививках, справку о выздоровлении или результат теста должны иметь также работники этих учреждений.

Автор фото, Уніан

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"Если раньше бизнес мог выбирать модели деятельности в этой (желтой - Ред.) зоне, не проверять документы о вакцинации или негативном тесте, но работать в соответствии с определенными ограничениями по площади, то новые правила не предусматривают такой опциональности", - объяснял это решение министр Ляшко.

Нововведения будут касаться и проверки сертификатов на входе в заведения.

По словам министра, представители заведений должны не просто спрашивать у посетителей о наличии сертификата или проверять его визуально, а должны считывать QR-код с помощью смартфона.

Однако киевляне говорят, что в некоторых местах столицы сертификаты вообще не проверяют.

Министр также подчеркнул, что штраф владельцам заведений за ненадлежащую проверку сертификатов и нарушение правил составит от 34 до 170 тысяч гривен.

Работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в желтом и красном уровне не ограничивается, однако обязательными остаются ношение маски и соблюдение дистанции 1,5 м.

За предыдущие сутки, по состоянию на 6 декабря, в Украине зафиксировали 4 478 новых случаев коронавируса. Умерли 239 человек.