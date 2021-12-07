Смертельное ДТП маршрутки и грузовика возле Чернигова: все подробности

44 минуты назад

Автор фото, Національна поліція

Утром во вторник в Черниговской области маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли 13 человек, еще семь получили ранения.

Одиннадцать человек погибли на месте, еще двое, по обновленной информации, скончались в больницах.

Как сообщили BBC News Украина в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Черниговской области, пострадавших доставили в больницы Чернигова.

Среди пострадавших - 16-летний подросток, он находится в реанимации детской областной больницы.

Областные власти также сообщили, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, поэтому количество погибших может возрасти.

Там также уточнили, что родственников пострадавших из других населенных пунктов разместят в гостинице "Придеснянский".

Как произошла авария

Маршрутный автобус следовал из Борзны в сторону Чернигова. Грузовик ехал в потивоаположном направлении - из Чернигова. Поэтому столкновение могло быть лобовым, но точных данных полиция еще не сообщила.

Водитель грузовика жив, его проверяют на состояние опьянения, рассказали BBC News Украина в ГСЧС. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Водитель маршрутки погиб.

От удара людей из автобуса частично выбросило на дорогу, это в основном погибшие. Других заблокировало сиденьями в салоне. Спасатели были вынуждены деблокировать их с помощью специального инструмента.

На месте работают 30 спасателей и 13 единиц техники. Трассу временно перекрыли.

Также там работают следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, группы реагирования патрульной полиции и медики.

По данным канала "Украина 24", авария могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий. Канал со ссылкой на прокуратуру области сообщил, что грузовик мог выехать на встречную полосу.

Автор фото, Поліція

Автор фото, Поліція

В настоящее время полиция расследует обстоятельства ДТП и проводит необходимые следственные действия.

На территории области наблюдается ухудшение погодных условий: гололедица, замерзание дождя и мокрого снега на поверхности земли, ухудшение видимости на расстояние до 500 метров.

Полиция области призвала водителей быть максимально аккуратными на дорогах.