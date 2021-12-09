Путина спросили, собирается ли Россия нападать на Украину
Президент Владимир Путин назвал "провокационным" вопрос о том, планирует ли Россия вторжение в Украину.
"Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе", - отметил Путин, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции 8 декабря.
Президент России добавил, что этот вопрос он обсуждает со всеми партнерами, включая президента США Джо Байдена, с которым вчера беседовал.
"Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия", - сказал Путин.
По его мнению, такого ответа будет "достаточно" на "сегодняшний день". Президент России надеется, что "хотя бы на этот раз" их озабоченности будут услышаны.
"Хотя до сих пор в течение предыдущих десятилетий мы постоянно говорили о наших озабоченностях и просили этого не делать. Но тем не менее инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам", - добавил Путин.
Путин также заявил, что в разговоре с Байденом якобы договорились создать "структуру" для взаимодействия по вопросам безопасности в контексте расширения НАТО. Он намекнул, что это делается для учета замечаний России.
"Свои соображения Россия подготовит в течение недели, мы передадим их американской стороне. Договорились создать структуру, которая сможет этим заниматься", - заявил Путин.
"Победа для Украины"
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Кінець подкаст
7 декабря президент США Джо Байден и Владимир Путин провели видеосаммит, в ходе которого обсудили ситуацию на востоке Украины.
В Белом доме сообщили, что президент Байден предупредил Путина об "экономических мерах" против России и увеличении оборонной помощи Украине в случае агрессии с ее стороны.
А в Кремле отметили, что Киев осуществляет "демонтаж" минских соглашений, поэтому Путин потребовал юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток.
Президент Владимир Зеленский увидел в разговоре Байдена и Путина победу Украины.
По словам Зеленского, "победа Украины в том, что США всегда поддерживали Украину, наш суверенитет и независимость".
Он сказал, что больше деталей беседы Путина и Байдена хотел бы прокомментировать после того, как сам поговорит с американским президентом.
Зеленский уточнил, что разговор состоится 9 декабря - такое время предложила американская сторона. "Это будет формат диалога, телефонный разговор", - добавил президент.
Пресс-конференция Зеленского. Будет ли военное положение
Владимир Зеленский заявил, что стал объектом медиа-атак, а ситуацию в Украине искусственно расшатывают.