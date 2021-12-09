Путина спросили, собирается ли Россия нападать на Украину

час назад

Автор фото, Kremlin.ru

Президент Владимир Путин назвал "провокационным" вопрос о том, планирует ли Россия вторжение в Украину.

"Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе", - отметил Путин, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции 8 декабря.

Президент России добавил, что этот вопрос он обсуждает со всеми партнерами, включая президента США Джо Байдена, с которым вчера беседовал.

"Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия", - сказал Путин.

По его мнению, такого ответа будет "достаточно" на "сегодняшний день". Президент России надеется, что "хотя бы на этот раз" их озабоченности будут услышаны.

"Хотя до сих пор в течение предыдущих десятилетий мы постоянно говорили о наших озабоченностях и просили этого не делать. Но тем не менее инфраструктура НАТО неизбежно приближалась к нашим границам", - добавил Путин.

Путин также заявил, что в разговоре с Байденом якобы договорились создать "структуру" для взаимодействия по вопросам безопасности в контексте расширения НАТО. Он намекнул, что это делается для учета замечаний России.

"Свои соображения Россия подготовит в течение недели, мы передадим их американской стороне. Договорились создать структуру, которая сможет этим заниматься", - заявил Путин.

"Победа для Украины"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Владимир Зеленский увидел в разговоре Байдена и Путина победу Украины

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7 декабря президент США Джо Байден и Владимир Путин провели видеосаммит, в ходе которого обсудили ситуацию на востоке Украины.

В Белом доме сообщили, что президент Байден предупредил Путина об "экономических мерах" против России и увеличении оборонной помощи Украине в случае агрессии с ее стороны.

А в Кремле отметили, что Киев осуществляет "демонтаж" минских соглашений, поэтому Путин потребовал юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток.

Президент Владимир Зеленский увидел в разговоре Байдена и Путина победу Украины.

По словам Зеленского, "победа Украины в том, что США всегда поддерживали Украину, наш суверенитет и независимость".

Он сказал, что больше деталей беседы Путина и Байдена хотел бы прокомментировать после того, как сам поговорит с американским президентом.

Зеленский уточнил, что разговор состоится 9 декабря - такое время предложила американская сторона. "Это будет формат диалога, телефонный разговор", - добавил президент.