Новое об Омикроне - симптомы другие, привитые болеют легче

16 минут назад

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Симптомы Омикрона, стремительно распространяющегося по миру, существенно отличаются от симптомов предыдущих штаммов Covid-19, сообщает британская газета Daily Telegraph со ссылкой на информацию, собранную учеными на данный момент.

Анализ примерно 78 тысяч случаев Омикрона в Южной Африке дает основания медикам утверждать, что к основным симптомам этого штамма можно отнести першение в горле, сухой кашель, заложенность носа и боль в пояснице.

Все эти признаки приобретают более тяжелую форму и длятся дольше у непривитых, утверждают ученые, тогда как у вакцинированных и уже переболевших коронавирусом заболевание протекает в более легкой форме.

Газета напоминает, что для уханьского штамма и Дельты характерны высокая температура, длительный тяжелый кашель, потеря чувства вкуса и обоняния.

Ученые также признают, что Омикрон не приводит к большому количеству тяжелых осложнений, требующих экстренной медицинской помощи.

По данным исследования в Южной Африке, относительный показатель госпитализации в сравнении с общим числом выявленных случаев на 29% ниже, чем в первую волну, и на 23% меньше, чем при заражении Дельтой.

Daily Telegraph обращает внимание на то, что исследование в Южной Африке подтвердило: две дозы вакцины Pfizer-BioNTech обеспечивают меньшую защиту от Омикрона, при этом эффективность предотвращения тяжелого течения заболевания составляет 70%.

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И это - хорошая новость, по мнению профессора клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупты. Он призывает к скорейшей вакцинации тех, кто еще не привился, а также сделать бустерную дозу людям из группы риска.

В то же время Daily Telegraph цитирует главу ВОЗ Тедроса Гебрейсуса, считающего, что Омикрон нельзя рассматривать как "мягкий" вариант коронавируса. Он отмечает, что для защиты от Covid-19 необходимо предпринять все шаги, предотвращающие заражение любым штаммом.

"Вакцины не заменят маски. Вакцины не заменят дистанцирование. Вакцины не заменят проветривание помещений или соблюдение гигиены рук, - говорит он. - Делайте все это, и делайте это постоянно".

Подготовила Наталья Матюхина, Служба мониторинга BBC.