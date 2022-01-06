Бустерная доза для всех желающих. Ляшко подписал приказ и объяснил, чем будут колоть

50 минут назад

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Министер здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех желающих от 18 лет. Получить бустер можно уже с 6 января.

"Подписал приказ министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных в возрасте от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались", - сообщил министр.

Получить третью, бустерную, дозу вакцины люди смогут спустя 6 месяцев после второй прививки.

Она должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма "Омикрон", говорит Ляшко.

Минздрав рекомендует колоть бустерную дозу через 6-9 месяцев после получения второй дозы.

Некоторые собеседники BBC News Украина смогли получить бустер уже 6 января.

Как заявил Ляшко, пункты прививок и центры массовой вакцинации работают каждый день, кроме выходного 7 января.

"Вакцина в Украине есть - и для первой, и для второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз", - добавил он.

На сегодняшний день две дозы вакцины получили почти 14 миллионов украинцев. Разрешено также прививать детей и подростков от 12 лет.

Поскольку бустерную дозу рекомендуют только после 6 месяцев с даты второй прививки, получить ее сейчас смогут только украинцы, прошедшие полный курс вакцинации в июне-начале июля.

Какой вакциной будут прививать украинцев

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Как пояснил Ляшко, для бустерной дозы предпочтение будет отдаваться м-РНК-вакцинам - Moderna или Comirnaty от Pfizer.

При отсутствии мРНК-вакцин бустер можно сделать и другой вакциной, согласно разрешенным в Украине медицинским схемам.

Ранее в Минздраве рассказали, что бустерную вакцинацию будут делать по следующим схемам:

если первые две дозы Moderna или Pfizer, то бустер - Moderna или Pfizer,

если первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio), то бустер - Moderna или Pfizer,

если первые две дозы CoronaVac, то бустер - Pfizer,

первые две дозы по смешанной схеме, тогда бустер - Moderna или Pfizer.

Новый сертификат

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Глава Минздрава также заявил, что после введения бустерной дозы можно будет получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения.

Сгенерировать его можно будет в "Дии" примерно в конце января 2022 года.

А до этого будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.

Ранее Украина разрешила бустерную дозу вакцины против коронавируса для людей от 60 лет — независимо от того, каким препаратом они прививались.

А до того - врачам, работникам интернатов и людям с ослабленным иммунитетом.

В ЕС уже пересматривают сроки действия сертификатов о вакцинации от COVID-19, предъявляемых во время поездок в пределах Евросоюза и пребывания из третьих стран.

Срок будет рассчитываться от получения второй дозы и предполагает 3-ю дополнительную (бустерную) дозу вакцины через 6-9 месяцев после получения второй прививки.