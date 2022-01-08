Бустерная доза. Какая вакцина лучше

Филиппа Роксби

Репортер по вопросам здоровья

10 минут назад

Автор фото, Getty Images

Вакцины Pfizer и Moderna показали высокую эффективность в качестве бустерной дозы от Covid-19.

К такому выводу пришли британские ученые, протестировав семь разных вакцин.

Это первое исследование эффективности дополнительной дозы вакцины от коронавируса.

Оно также подтверждает правильность выбора Британии в пользу вакцин Pfizer и Moderna для ревакцинации своих граждан.

Иммунитет против Covid-19 в той или иной степени повышают все протестированные вакцины.

Исследователи заявили, что есть признаки того, что бустеры также оградят от тяжелого течения болезни и смерти при заражении Омикроном.

Они добавляют, что для увеличения объема ревакцинации хватит половины дозы Pfizer.

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Считается, что результаты этого исследования побудили Британию заказать дополнительные 114 миллионов доз вакцин Pfizer и Moderna, которые будут выпущены в течение следующих двух лет.

Дополнительная прививка может снизить риск заражения коронавирусом более чем на 93%.

В Британии всем взрослым от 18 лет и старше предлагают получить бустерную дозу вакцины - обычно Pfizer или Moderna - пока ученые изучают новый штамм Омикрон.

Ранее на этой неделе руководитель Pfizer заявил, что прививка против Covid-19 может стать ежегодной процедурой.

Ученые Саутгемптонского университета провели исследование, введя 3 тысячи бустерных доз примерно через три месяца после второй дозы AstraZeneca или Pfizer.

Из семи протестированных вакцин все оказались безопасными, но имели побочные эффекты, в частности, головную боль и усталость.

Все семь вакцин повышали иммунитет после двух доз AstraZeneca, а шесть были эффективны после двух доз Pfizer, но некоторые из них работали лучше других.

Это, в частности мРНК вакцины Moderna и Pfizer. Они дали лучший импульс антителам и Т-клеткам, которые, как известно, являются важными факторами, влияющими на эффективность вакцин, особенно после двух первых доз AstraZeneca.

Вакцины были одинаково эффективны как для людей после 70, так и для тех, кому еще не исполнилось 70 лет.

Исследователи говорят, что зафиксировали сильный иммунный ответ на все варианты вируса, в частности Альфа, Дельта и первый штамм, и надеются, что бустер поможет и при Омикроне.

Автор фото, Getty Images

Однако они предупреждают, что для понимания долгосрочной защиты от серьезных заболеваний нужны дополнительные данные.

У людей, получивших две дозы AstraZeneca, исследование выявило 30-кратное повышение уровня антител после ревакцинации Moderna и 25-кратное повышение после ревакцинации Pfizer.

У привитых двумя дозами вакцины Pfizer, которая изначально обеспечивает более высокий уровень защиты, наибольший уровень антител дает Moderna и Pfizer.

Профессор Саул Фауст, возглавлявший исследование, сказал: "Это действительно дает надежду на то, что широкий спектр вакцин, в основе которых лежат разные технологии, демонстрирует свои преимущества для ревакцинации после AstraZeneca или Pfizer-BioNTech".

"Это дает уверенность и гибкость в разработке программ дополнительной вакцинации здесь, в Великобритании, и во всем мире".

Что касается защиты от госпитализации и смерти при Омикроне, то профессор Фауст выразил надежду на то, что эта защита "не изменится" и "будет обеспечена с помощью имеющихся вакцин".

Профессор Джонатан Болл, профессор молекулярной вирусологии в Ноттингемском университете, добавил, что "приятно наконец-то увидеть данные, которые, без сомнения, сыграли решающую роль при принятии решения по применению бустерных вакцин в Великобритании".

Это четко показывает, что "все бустеры улучшили по крайней мере одну составляющую иммунитета в борьбе с Covid".

Вакцина Oxford-AstraZeneca в настоящее время используется в 180 странах и, как полагают, спасла более миллиона жизней во всем мире.

Pfizer используют в 145 странах.

Что с бустером в Украине

6 января в Украине разрешили вводить бустерную дозу вакцины от COVID-19 всем желающим.

Третью прививку можно делать через шесть месяцев после второй.

Ранее бустер разрешили людям старше 60 лет, врачам, а также людям с ослабленным иммунитетом.

Как пояснил здравоохранения Виктор Ляшко, для бустерной дозы предпочтение будет отдаваться м-РНК-вакцинам - Moderna или Comirnaty от Pfizer.

В Минздраве рассказали, что бустерную вакцинацию будут делать по следующим схемам:

если первые две дозы Moderna или Pfizer, то бустер - Moderna или Pfizer,

если первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio), то бустер - Moderna или Pfizer,

если первые две дозы CoronaVac, то бустер - Pfizer,

если первые две дозы по смешанной схеме, тогда бустер - Moderna или Pfizer.

В Украине 13,9 млн. человек уже получили две дозы вакцины. Дополнительную дозу получили более 4 тысяч человек, а бустер - более 6 тысяч.