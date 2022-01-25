Борис Джонсон: Россия готовит молниеносное нападение на Киев

25 минут назад

Автор фото, Getty Images

В понедельник лидеры США и Европы согласовали общий план действий на случай вторжения России в Украину. Премьер-министр Борис Джонсон предостерег Россию, что этот шаг будет "катастрофическим", а также "болезненным, насильственным и кровавым делом".

Джонсон привел "мрачные" данные британской разведки о том, что Россия планирует молниеносное нападение на Киев.

"Разведка очень четко указывает на то, что на границах Украины есть 60 российских боевых групп, план молниеносной войны, которая может захватить Киев, это то, что могут увидеть все", - сказал он.

"Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофическим шагом", - добавил британский премьер.

Также в понедельник вечером президент США Джо Байден по видеосвязи обсудил с европейскими лидерами ситуацию вокруг Украины, чтобы выработать общую стратегию против российской агрессии.

В переговорах приняли участие лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши и ЕС. К ним также присоединился глава НАТО Йенс Столтенберг.

"У меня была очень, очень, очень хорошая встреча - полное единодушие со всеми европейскими лидерами", - заявил по итогам переговоров Байден.

Представитель Даунинг-стрит сказал, что западные лидеры "признали важность международного единства перед лицом нарастания враждебности России".

В случае вторжения России в Украину "союзники должны быстро ответить наказанием, включая беспрецедентный пакет санкций".

Автор фото, Getty Images

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Кроме того, Пентагон сообщил, что около 8,5 тыс. боеспособных американских военных находятся в повышенной боевой готовности для развертывания в кратчайшие сроки на фоне роста напряженности по отношению к Украине.

При этом в Пентагоне заявили, что пока не приняли решение о перемещении войск.

Это произойдет только в том случае, если военный альянс НАТО решит активировать силы быстрого реагирования, "или будет развитие других ситуаций" вокруг наращивания российских войск, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он также добавил, что США не планируют отправлять войска в Украину.

Некоторые члены НАТО, включая Данию, Испанию, Францию и Нидерланды, уже планируют или рассматривают возможность отправки истребителей и военных кораблей в Восточную Европу для укрепления обороны в регионе.

В выходные в Украину прибыли около 90 тонн американской "летальной помощи", включая боеприпасы.

В то же время Россия продолжает отрицать план масштабного вторжения в Украину, несмотря на размещение 100 тысяч военнослужащих возле ее границ.

Россия, однако, продолжает рассматривать продвижение НАТО как угрозу своей безопасности и требует от альянса юридических гарантий того, что он откажется от дальнейшего расширения на восток и не примет в свои ряды Украину.

Но Соединенные Штаты заявили, что сейчас речь идет о российской агрессии, а не о расширении НАТО.

В воскресенье администрация Байдена сообщила об эвакуации родственников сотрудников своего посольства в Киеве.

Великобритания, Австралия и Германия также известили о намерениях начать отзыв сотрудников своих дипломатических ведомств.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил BBC News Украина, что такая реакция союзников не помогает.

"Здесь нам нужна помощь, потому что если люди начнут паниковать, это ставит Украину в очень опасное положение, и России будет легче манипулировать нами", - сказал он.

Ранее британский МИД сообщил, что Москва планирует добиваться прихода к власти в Украине лояльного ей лидера. В качестве кандидата форин-офис назвал экс-депутата Рады Евгения Мураева.

Сам Мураев назвал эти заявления "глупыми", а МИД России обвинил британских коллег в "распространении дезинформации".