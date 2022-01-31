Омикрон: большинство зараженных говорят, что уже болели ковидом раньше. Что это значит

12 минут назад

Автор фото, PA Media

Две трети людей, недавно заразившихся вариантом коронавируса Омикрон, говорят, что они уже болели ковидом раньше.

Эти выводы - результат обширного исследования в рамках британской программы REACT ("Оценка передачи информации от общины в реальном времени"). В тестировании приняли участие тысячи добровольцев из Англии.

Чтобы узнать точно, сколько среди этого количества заражений действительно были повторными, нужно еще провести дополнительные исследования. Но результаты исследования выявили также группы людей, которые с большей вероятностью снова подхватят Covid.

К ним относятся медицинские работники и семьи с детьми или большим количеством людей под одной крышей.

Двое из трех

В ходе исследования протестовали более двух миллионов человек.

Последние результаты за первые две недели 2022 года основываются на около 100 тысячах тестов на полимеразную цепную реакцию (ПЦР), отправленных волонтерам по почте, которые они затем отправили обратно.

Около четырех тысяч из них оказались положительными, что является, безусловно, самым высоким показателем с начала пандемии.

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Когда подборку из них исследовали на штамм, оказалось, что практически все из них были Омикроном. Это очень заразный вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Южной Африке, повлекший за собой новую большую волну ковида по всему миру.

Пока неясно, сколько добровольцев, у которых был положительный тест, были полностью вакцинированы.

Две дозы вакцины недостаточно защищают от заражения Омикроном, хотя вероятность тяжелого течения заболевания уменьшается.

В Британии активно вакцинируют людей бустерной дозой, чтобы повысить уровень защиты.

Двое из трех (65%) инфицированных волонтеров сказали, что они уже раньше имели положительный результат теста на Covid.

В некоторых случаях ПЦР-тесты могут обнаруживать старые следы вируса, поэтому на самом деле уровень повторного заражения может быть ниже.

По другим оценкам, каждый десятый случай Омикрона - это повторное инфицирование.

Специалисты отмечают, что вакцинация остается лучшим способом защититься от тяжелого протекания болезни и госпитализации из-за Омикрона.

"Я бы призвала всех, кто этого еще не сделал, как можно скорее получить первичную и бустерную дозы", - заявила директор агентства здравоохранения Британии Дженни Гаррис.

Омикрон в Украине

Автор фото, УНІАН

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Украине на прошлой неделе было рекордно высоким. В частности, 29 января их зафиксировали более 37 тысяч.

В этот раз, в отличие от предыдущих волн, много болеют дети. Многие школы уже пошли на дистанционную работу, а садики закрывают на карантин.

В целом рост заболеваемости в Украине длится три недели. За это время суточное количество случаев инфицирования выросло в семь раз, госпитализаций - вдвое, говорят в Минздраве.

Омикрон обнаружен уже в 20 областях страны. Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.

Официально в лабораториях подтвердили более трехсот случаев Омикрона, но неформально в Минздраве признают - их может быть существенно больше.

В Минздраве тем временем отмечают, что, хотя Омикрон и заразнее предыдущих штаммов, он влечет за собой меньше смертей и госпитализаций.

На минувшей неделе министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в парламенте, что Минздрав ожидает на треть меньше смертей на пике волны Омикрона по сравнению с пиком Дельты.

Он также спрогнозировал, что в пиковые моменты количество заболевших ковидом в сутки может достичь 40-60 тысяч.

По его словам, Украина достигнет пиковой нагрузки ковида уже в ближайшие недели, однако медицинская система сможет выдержать эту нагрузку.

Специалисты постоянно призывают граждан вакцинироваться и делать бустерные дозы, чтобы уберечься от коронавируса.

С начала вакцинальной кампании, по данным Минздрава, уже привилось 15,3 млн человек. Бустерную дозу из них получили чуть менее 340 тысяч.

Как понять, что это Омикрон

Автор фото, МОЗ

Ранее в министерстве здравоохранения Украины рассказали, какие симптомы чаще всего появляются у людей, подхвативших Омикрон.

Чаще всего больные имеют насморк (73%), головные боли (67,5%), усталость (63,5%), а также чихают (60%) и ощущают боль в горле (59,6%).

Главными симптомами уханьского вируса, который, по данным Минздрава, все еще доминирует в Украине, считаются высокая температура, длительный тяжелый кашель, потеря вкуса и обоняния.

"В то же время не выявлено существенного отличия (Омикрона - Ред.) от симптомов штамма Дельта", - объясняют в министерстве.

У больных Омикроном реже, но все же случается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т.д.