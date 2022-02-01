Бустер уже в Дии. Как подтянуть сертификат и почему это важно для путешествий

13 минут назад

Автор фото, УНИАН

С 1 февраля в приложении и на портале "Дия" можно скачать COVID-сертификат о бустерной прививке.

"Как и обещали, запустили COVID-сертификаты на бустер", - сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в фейсбуке.

"Свой "бустерный" сертификат уже сгенерировал, поэтому могу свободно посещать заведения общепита, государственные учреждения и путешествовать", - добавил министр.

Чтобы получить новый цифровой документ, после получения прививки достаточно отправить запрос на генерацию COVID-сертификата повторно или сделать это через портал "Дия". Сертификат о бустере генерируется точно так же, как сертификаты о выздоровлении или вакцинации от коронавируса.

В редакции BBC News Украина проверили, работает ли это, и у одного из получивших бустер журналистов уже подтянулся сертификат.

Министр Ляшко также напомнил - чтобы сертификат был действующим для пересечения границы, с момента введения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней.

Единственным отличием является срок действия нового документа - он будет действовать 9 месяцев, а не год, как это было ранее.

Это связано с тем, что срок действия ковид-сертификатов, независимо от количества доз, в Украине сократили после того, как на такой шаг пошли в ЕС.

В Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний заявили, что вакцинация защищает от коронавируса в течение шести месяцев, после чего защита ослабевает.

В обновленном ковид-сертификате будет информация только о третьей дозе вакцины. Об этом BBC News Украина рассказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации Мария Карчевич.

"При бустере в сертификате будет указана третья доза и название той вакцины, которой вы привились в последний раз. Также будет указано, что это 3/3 вакцин", - отметила чиновница.

Это важно, ведь для бустерной дозы в Украине выбрали Pfizer и Moderna, признанные во всех странах ЕС.

Чтобы в сертификате появилась информация о бустере, нужно обновить документ в "Дии". Тогда же в нем появится и новый срок - 270 дней. То есть срок действия сертификата считают с даты последней прививки.

Бустерную дозу в Украине разрешили 6 января, главное условие - чтобы со времени второй дозы прошло шесть месяцев.

Третья доза лучше защищает от Омикрона

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Европейские эксперты считают, что вакцина от коронавируса эффективна только в течение шести месяцев, после чего защита ослабевает.

Еще одна причина получить бустер - стремительное распространение в Украине и Европе Омикрона, нового штамма коронавируса, от которого эффективно защищают только три дозы вакцины.

Исследования показывают, что пациенты переносят Омикрон значительно легче, чем Дельту, предыдущий штамм, однако новый штамм в разы заразнее предыдущих вариантов вируса.

"Несмотря на то, что симптомы Омикрона кажутся похожими на простуду, новый штамм также может повлечь за собой длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи", - говорят в Минздраве.

Единичные исследования также указывают, что Омикроном больше болеют молодые люди. Если пациенту с Дельтой в среднем было 38 лет, пациенту с Омикроном будет уже 30 лет. А в Украине в последнее время Омикроном массово болеют дети и подростки.

Куда не пустят без бустера

Автор фото, Reuters

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Кроме вопроса здоровья, если вовремя не сделать бустер, могут возникнуть проблемы со въездом в страны ЕС.

К примеру, с 1 февраля 2022 для въезда в Испанию туристам, у которых с даты последней дозы первичной вакцинации прошло более 270 дней или 9 месяцев, необходимо иметь в сертификате информацию о дополнительных дозах вакцины.

Принимая во внимание рекомендации экспертов и темпы распространение Омикрона, скорее всего, такие же решения будут приняты и в других европейских странах.

Однако, чтобы сертификат был действующим для пересечения границы, с момента введения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней, напомнил министр Ляшко.

Украинские ковид-сертификаты признаны в 60 странах мира, которые входят в состав сети е-здоровья ЕС. Среди них такие страны, как Польша, Австрия, Латвия и другие члены ЕС. В списке также есть страны других континентов, в частности Сингапур, Новая Зеландия и ОАЭ.

Однако окончательное решение о признании украинских COVID-сертификатов каждая страна принимает самостоятельно. Италия, к примеру, закрыла границы для туристов из Украины до 15 марта.

На сегодняшний день 15 миллионов украинцев уже получили первую дозу вакцины, а полный курс вакцинации прошли 14,6 млн. Почти 440 тысяч человек уже получили третью прививку.