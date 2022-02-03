Омикрон-2 "заразный и невидимый". Что известно о новом подштамме
Омикрон становится доминирующим - на него приходится более половины всех заболевших Covid-19 в мире.
Но Омикрон - это общий термин для нескольких родственных подвидов коронавируса SARS-Cov-2, наиболее распространенным из которых является BA.1.
Однако сейчас все больше стран, особенно в Азии и Европе, сообщают об увеличении числа новых случаев, вызванных другой разновидностью Омикрона - BA.2, который все чаще называют Омикрон-2.
"Невидимый"
BA.2 иногда называют "невидимым", поскольку у него нет генетического маркера, который исследователи использовали, чтобы отличить Омикрон BA.1 от Дельты.
BA.2, как и другие штаммы ковида, можно обнаружить с помощью экспресс-диагностики (мазок из носоглотки) и ПЦР-теста, но они не могут отличить BA.2 от Дельты. Для этого нужны дополнительные исследования.
BA.2, вероятно, более заразен, чем предыдущие штаммы, но, к счастью, нет данных о том, что он вызывает более тяжелое течение болезни.
Итак, насколько опасен новый подвид коронавируса? Вот что нам известно.
Что такое BA.2?
Когда вирусы мутируют, они иногда расщепляются на подвиды. У Дельты, например, их 200.
То же произошло с Омикроном, у которого есть разновидности BA.1, BA.2, BA.3 и B.1.1.529.
На BA.1 приходится больше половины всех заболевших Covid-19 в мире.
По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти 99% вирусных ДНК, поступающих в глобальную базу данных GISAID (по состоянию на 25 января 2022 года) имели именно этот подвид.
Его происхождение до сих пор неясно, но впервые подштамм выявили в ноябре среди образцов, которые поступили в GISAID от специалистов с Филиппин.
Где распространяется BA.2?
По данным ВОЗ, этот подштамм уже доминирует на Филиппинах, в Непале, Катаре, Индии и Дании.
По данным датского Государственного института сыворотки (SSI), примерно половина новых случаев Covid в стране вызвана BA.2.
Индия - еще одна страна, где BA.2 быстро вытесняет Дельту и Омикрон BA.1, говорит молекулярный биолог Биджая Дхакал.
Он уже доминирует в нескольких штатах и, вероятно, вызвал недавнюю третью волну коронавируса в стране.
Филиппинский Минздрав заявил, что BA.2 преобладал в образцах, которые их специалисты получили еще в конце января.
В Англии, по данным британского Агентства по безопасности в области здравоохранения (UKHSA), выявлено более 1000 подтвержденных случаев ВА.2.
Британские органы здравоохранения обозначили его как "изучаемый вариант", что означает, что они внимательно наблюдают за ним, но не слишком обеспокоены.
В Германии BA.2 также распространяется быстрее, чем BA.1 и Delta.
BA.2 более заразен?
Результаты исследования датских ученых обнаружили, что BA.2 более заразен, чем Омикрон BA.1.
Но, по предварительным данным, имеющиеся вакцины защищают от этого подвида.
Опаснее ли BA.2?
Нет данных о том, что BA.2 вызывает более тяжелое течение болезни, чем предыдущие подштаммы Омикрона.
"Глядя на другие страны, где BA.2 сейчас доминирует, мы не видим более высоких показателей госпитализации, чем ожидалось", - говорит д-р Борис Павлин из ВОЗ.
Даже если BA.2 вытеснит BA.1, это может оказать незначительное влияние на траекторию пандемии и способ лечения людей, пояснил Павлин.
"Его влияние вряд ли будет существенным, хотя необходимы дополнительные данные", - сказал он.
Эксперты считают, что, как и с предыдущими штаммами, при BA.2 вакцины останутся высокоэффективными для профилактики тяжелого заболевания, госпитализации и смерти.
"Прививка надежно защищает от тяжелого течения, и Омикрон - не исключение", - сказал доктор Павлин.
"Пока нет достаточных доказательств того, что BA.2 переносится тяжелее, чем BA.1, но мы продолжаем его изучать", - заявили в британском Агентстве по безопасности в области здравоохранения.