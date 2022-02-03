Омикрон-2 "заразный и невидимый". Что известно о новом подштамме

9 минут назад

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Омикрон становится доминирующим - на него приходится более половины всех заболевших Covid-19 в мире.

Но Омикрон - это общий термин для нескольких родственных подвидов коронавируса SARS-Cov-2, наиболее распространенным из которых является BA.1.

Однако сейчас все больше стран, особенно в Азии и Европе, сообщают об увеличении числа новых случаев, вызванных другой разновидностью Омикрона - BA.2, который все чаще называют Омикрон-2.

"Невидимый"

BA.2 иногда называют "невидимым", поскольку у него нет генетического маркера, который исследователи использовали, чтобы отличить Омикрон BA.1 от Дельты.

BA.2, как и другие штаммы ковида, можно обнаружить с помощью экспресс-диагностики (мазок из носоглотки) и ПЦР-теста, но они не могут отличить BA.2 от Дельты. Для этого нужны дополнительные исследования.

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BA.2, вероятно, более заразен, чем предыдущие штаммы, но, к счастью, нет данных о том, что он вызывает более тяжелое течение болезни.

Итак, насколько опасен новый подвид коронавируса? Вот что нам известно.

Что такое BA.2?

Когда вирусы мутируют, они иногда расщепляются на подвиды. У Дельты, например, их 200.

То же произошло с Омикроном, у которого есть разновидности BA.1, BA.2, BA.3 и B.1.1.529.

На BA.1 приходится больше половины всех заболевших Covid-19 в мире.

По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти 99% вирусных ДНК, поступающих в глобальную базу данных GISAID (по состоянию на 25 января 2022 года) имели именно этот подвид.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Омикрон становится доминирующим - на него приходится более половины всех заболевших Covid-19 в мире

Его происхождение до сих пор неясно, но впервые подштамм выявили в ноябре среди образцов, которые поступили в GISAID от специалистов с Филиппин.

Где распространяется BA.2?

По данным ВОЗ, этот подштамм уже доминирует на Филиппинах, в Непале, Катаре, Индии и Дании.

По данным датского Государственного института сыворотки (SSI), примерно половина новых случаев Covid в стране вызвана BA.2.

Индия - еще одна страна, где BA.2 быстро вытесняет Дельту и Омикрон BA.1, говорит молекулярный биолог Биджая Дхакал.

Он уже доминирует в нескольких штатах и, вероятно, вызвал недавнюю третью волну коронавируса в стране.

Филиппинский Минздрав заявил, что BA.2 преобладал в образцах, которые их специалисты получили еще в конце января.

В Англии, по данным британского Агентства по безопасности в области здравоохранения (UKHSA), выявлено более 1000 подтвержденных случаев ВА.2.

Британские органы здравоохранения обозначили его как "изучаемый вариант", что означает, что они внимательно наблюдают за ним, но не слишком обеспокоены.

В Германии BA.2 также распространяется быстрее, чем BA.1 и Delta.

BA.2 более заразен?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Индии BA.2, похоже, закрепился

Результаты исследования датских ученых обнаружили, что BA.2 более заразен, чем Омикрон BA.1.

Но, по предварительным данным, имеющиеся вакцины защищают от этого подвида.

Опаснее ли BA.2?

Нет данных о том, что BA.2 вызывает более тяжелое течение болезни, чем предыдущие подштаммы Омикрона.

"Глядя на другие страны, где BA.2 сейчас доминирует, мы не видим более высоких показателей госпитализации, чем ожидалось", - говорит д-р Борис Павлин из ВОЗ.

Даже если BA.2 вытеснит BA.1, это может оказать незначительное влияние на траекторию пандемии и способ лечения людей, пояснил Павлин.

"Его влияние вряд ли будет существенным, хотя необходимы дополнительные данные", - сказал он.

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Эксперты считают, что, как и с предыдущими штаммами, при BA.2 вакцины останутся высокоэффективными для профилактики тяжелого заболевания, госпитализации и смерти.

"Прививка надежно защищает от тяжелого течения, и Омикрон - не исключение", - сказал доктор Павлин.

"Пока нет достаточных доказательств того, что BA.2 переносится тяжелее, чем BA.1, но мы продолжаем его изучать", - заявили в британском Агентстве по безопасности в области здравоохранения.