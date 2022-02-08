Карантин из-за ковида в Украине сократили до пяти дней
Министерство здравоохранения Украины сократило сроки лечения пациентов с COVID-19 до 5 дней из-за более короткого инкубационного периода омикрона.
"Самоизоляцию можно завершать при отсутствии симптомов через 5 дней от даты их появления или от даты получения положительного результата тестирования. Основное условие - отсутствие симптомов", - сообщил Минздрав на своей странице в телеграмме.
В этом случае делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции не обязательно.
Ранее пациент с COVID должен был находиться на лечении 10 дней от даты появления симптомов или от даты забора материала на тестирование. Повторное тестирование могло проводиться не ранее 10 дней с момента появления симптомов или первого положительного теста.
Теперь же повторное тестирование можно проводить через 5 дней со дня появления симптомов или положительного результата ПЦР-тестирования.
За сутки 6 февраля в Украине было выявлено более 23 тысяч новых подтвержденных случаев COVID-19.
Министерство здравоохранения ранее заявляло, что ожидает увеличения числа новых случае до 40-60 тысяч в сутки.
Деньги за вакцинацию
С начала вакцинальной кампании от коронавируса в Украине привито 15 млн человек.
Чтобы стимулировать вакцинацию, украинское правительство запустило программу финансовой мотивации.
С декабря 2021 года люди, прошедшие полный курс вакцинации и имеющие приложение "Дия", могут получить от государства тысячу гривен и потратить их на предусмотренные программой направления.
В рамках программы будет добавлено еще 500 грн для тех граждан Украины, которые получат третью дозу прививки.
Программа "еПидтримка" продлится год - до 18 декабря 2022 года.
Деньги предоставляют на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн - путем безналичного расчета через терминалы компаний.
Чаще всего люди тратят вакцинальные деньги на книжные магазины, кинотеатры, театры, концерты и развлекательные услуги, железнодорожные и авиа пассажирские перевозки, спорт и медикаменты.