Карантин из-за ковида в Украине сократили до пяти дней

26 минут назад

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Министерство здравоохранения Украины сократило сроки лечения пациентов с COVID-19 до 5 дней из-за более короткого инкубационного периода омикрона.

"Самоизоляцию можно завершать при отсутствии симптомов через 5 дней от даты их появления или от даты получения положительного результата тестирования. Основное условие - отсутствие симптомов", - сообщил Минздрав на своей странице в телеграмме.

В этом случае делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции не обязательно.

Ранее пациент с COVID должен был находиться на лечении 10 дней от даты появления симптомов или от даты забора материала на тестирование. Повторное тестирование могло проводиться не ранее 10 дней с момента появления симптомов или первого положительного теста.

Теперь же повторное тестирование можно проводить через 5 дней со дня появления симптомов или положительного результата ПЦР-тестирования.

За сутки 6 февраля в Украине было выявлено более 23 тысяч новых подтвержденных случаев COVID-19.

Министерство здравоохранения ранее заявляло, что ожидает увеличения числа новых случае до 40-60 тысяч в сутки.

Деньги за вакцинацию

С начала вакцинальной кампании от коронавируса в Украине привито 15 млн человек.

Чтобы стимулировать вакцинацию, украинское правительство запустило программу финансовой мотивации.

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С декабря 2021 года люди, прошедшие полный курс вакцинации и имеющие приложение "Дия", могут получить от государства тысячу гривен и потратить их на предусмотренные программой направления.

В рамках программы будет добавлено еще 500 грн для тех граждан Украины, которые получат третью дозу прививки.

Программа "еПидтримка" продлится год - до 18 декабря 2022 года.

Деньги предоставляют на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн - путем безналичного расчета через терминалы компаний.

Чаще всего люди тратят вакцинальные деньги на книжные магазины, кинотеатры, театры, концерты и развлекательные услуги, железнодорожные и авиа пассажирские перевозки, спорт и медикаменты.