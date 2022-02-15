Россия отводит часть войск от украинских границ – минобороны РФ

12 минут назад

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Путин накануне встретился с министром обороны России

Войска южного и западного военных округов, граничащих с Украиной, начали возвращаться в места постоянной дислокации после учений уже во вторник, 15 февраля.

Об этом, как передают российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости, сообщил официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Впоследствии такое заявление обнародовало минобороны РФ.

Войска едут домой?

"Подразделения южного и западного военных округов, которые выполнили задание, уже приступили к загрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение к своим военным гарнизонам. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе военных колонн", - сказал Конашенков.

Южный военный округ граничит с восточными областями Украины и охватывает аннексированный Крым, а западный - граничит с северными областями Украины.

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Он добавил, что и другие войска постепенно с окончанием "мер боевой подготовки, как и всегда, совершат марши комбинированным способом к пунктам постоянной дислокации".

Конашенков говорит, что военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Белоруссии будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений "Союзная решительность" на полигоне Обуз-Лесневский. Это произойдет 19 февраля.

"На развертывание практических действий в качестве наблюдателей приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители СМИ", - сказал он.

Он не уточнил, начнет ли Россия выводить войска из Беларуси после этого.

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Нападение 16 февраля?

В последние месяцы из-за скопления российских войск на границах Украины западные лидеры заявляли о возможном вторжении России в Украину.

По данным разведок, вокруг Украины собрали около 130 тысяч российских военных.

11 февраля президент США Джо Байден заявил, что вторжение может произойти в ближайшие дни. А американские СМИ, ссылаясь на данные разведки, указывали, что нападение может произойти 15 или 16 февраля.

Поэтому ряд западных посольств, в том числе США, эвакуируются из Киева, а часть дипломатов переезжает во Львов.

США и ряд западных стран призвали своих граждан немедленно покинуть Украину.

14 февраля в обращении к народу Владимир Зеленский заявил, что украинские власти "четко понимают все стоящие перед государством вызовы" и готовы к ним.

Он также объявил 16 февраля Днем единения.