Станица Луганская. На Донбассе боевики обстреляли детский сад, есть раненые. Что известно

14 минут назад

Автор фото, Facebook ООС

На Донбассе боевики обстреляли детский сад, в результате три человека получили контузии, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

"С особым цинизмом российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская", - отмечается в сообщении.

Один из снарядов пробил стену детского сада. Три человека получили контузии.

Повреждения получила также коммунальная инфраструктура - половина населенного пункта осталась без электричества. Также стало известно о повреждениях Ж/Д станции в Станице Луганской.

Кроме того, 17 февраля боевики обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района, один из снарядов попал во двор лицея, повреждены дома и газопровод.

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) начали досудебное расследование по фактам обстрелов поселков Станица Луганская и Врубовка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает СБУ.

Автор фото, Telegram СБУ Підпис до фото, СБУ опубликовало фото одного из снарядов

Как сообщает пресс-центр ООС, боевики из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм выпустили 32 снаряда по Станице Луганской.

Там говорят об обстрелах во многих точках линии разграничения.

"ЛНР" обвиняет в обстрелах украинских военных. Боевики говорят о восьми поврежденных домах в результате обстрелов.

В штабе ООС заверили BBC News Украина, что ВСУ "четко придерживаются Минских соглашений".

Что рассказал ВВС глава Станицы Луганской

Главой Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации Альберт Зинченко в комментарии BBC News Украина заявил, что пострадавших трое.

"Это охранник, работница прачечной и помощница воспитателя. Все в больнице, контуженные, глухота и стрессовое состояние", - рассказал Зинченко.

По словам собеседников BBC News Украина в правоохранительных органах, по предварительным данным, во время обстрела в детсаду находились дети, но они не пострадали.

Зинченко рассказал, что снаряд попал в музыкальную комнату, где занятия в тот момент не проводились, и детей там, к счастью, не было.

По словам Зинченко, пострадавшие во время обстрела находились на улице.

Автор фото, Facebook ООС Підпис до фото, Военные эвакуировали местных в укрытие

"Сейчас там (в саду - Ред.) уже детей нет, персонала нет, ведутся следственные действия", - добавил глава поселковой администрации.

Специальные службы пытаются восстановить подачу электричества в поселке.

Военнослужащие ООС оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.

Автор фото, Facebook ООС Підпис до фото, На здании детского сада видны серьезные повреждения

Ранее боевики заявили, что украинские военные якобы начали обстреливать населенные пункты вблизи Донецка и Горловки. Боевики говорят о восьми поврежденных домах в результате обстрелов.

В так называемой ЛНР тоже заявляют, что Киев якобы предпринимает попытки эскалации конфликта на Донбассе. Там сообщают, что за последние сутки ситуация на линии боевого соприкосновения существенно обострилась.

Известный донецкий журналист, работающий в Киеве, говорит, что многие информационные ресурсы сепаратистов используют фото обстрелянного детского сада в Станице Луганской, указывая, что это якобы украинские войска обстреляли территорию "ЛНР".

Обстрел железной дороги

17 февраля боевики обстреляли железнодорожную станцию "Кондрашовская-Новая" в Станице Луганской.

Об этом написал в телеграмме председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

Автор фото, Камишин

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"Час назад со стороны оккупированной территории начался обстрел железнодорожной станции Кондрашовская-Новая в Луганской области. Под обстрелы попала не только станция, но и локомотивное депо и детский сад. Работники станции и депо не пострадали. Поврежден, но не выведен из строя один тепловоз. Повреждены строения депо", - отметил он.

Он добавил, что обстрелы прекратились, станция и депо продолжают работу, а железнодорожники оценивают повреждения.

"Это уже не первый обстрел объектов железной дороги за полгода моей работы в УЗ. Такие дни напоминают, что враг близко", - добавил Камышин.

Через Станицу Луганскую проходит стратегический мост, единственный в Луганской области путь из непризнанной "ЛНР" на территорию, подконтрольную украинским властям. В 2015 году частично мост взорвали, а в 2019-м там развели войска, и с тех пор тяжелых обстрелов не было.

Станица Луганская - одно из нескольких мест на Донбассе, где президенту Зеленскому удалось договориться о разведении войск.

Автор фото, Facebook ООС

Как реагируют в Украине и в России?

В Кремле после новостей о Станице Луганской заявили, что "ситуация очень и очень опасная".

По словам Дмитрия Пескова, спикера российского президента Владимира Путина, последние сутки Москва слышит о том, что Россия якобы сохранила ударный потенциал на границе с Украиной.

"Но никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация", - цитирует Дмитрия Пескова российское информагентство ТАСС.

Украинский президент Владимир Зеленский уже сообщил об обстрелах европейским партнерам. Он назвал это провокацией и призвал миссию ОБСЕ оставаться в Украине и фиксировать нарушения.

Ситуацию прокомментировал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

"Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение минских соглашений со стороны России в условиях и без того напряженной ситуации в области безопасности", - написал в твиттере Кулеба.