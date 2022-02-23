Чрезвычайное положение в Украине. Как это будет работать и что ограничат

час назад

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Украина вводит чрезвычайное положение по всей территории, кроме Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Относительно Донецкой и Луганской областей секретарь СНБО объяснил, что там вводить чрезвычайное положение невозможно из-за особенностей законодательства.

"На территории Луганской и Донецкой области действует отдельный правовой режим, там идет операция объединенных сил. Эти правовые вопросы там уже решены", - пояснил секретарь СНБО.

Указ президента по поводу чрезвычайного положения должна утвердить Верховная Рада.

Данилов заявил, что введение чрезвычайного положения предполагает ряд ограничений, но радикально на жизни людей это никак не отразится.

Премьер-министр Денис Шмигаль также заверил 23 февраля, что внедрение чрезвычайного положения не повлияет на жизнь украинцев и работу бизнеса.

Решения относительно тех или иных мер на конкретной территории будут приниматься областными комиссиями с участием органов государственной и местной власти.

Данилов также назвал некоторые меры в рамках чрезвычайного положения.

В частности, по его словам, это возможное усиление охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения, ограничение движения транспорта, дополнительный осмотр транспорта и проверка документов у физических лиц.

По его словам, вопрос комендантского часа будет решаться при повышении опасности.

Какие еще меры и ограничения могут ввести согласно законодательству?

Что в законе?

В условиях официального введения режима ЧС могут появиться ограничения - например, особый режим въезда и выезда с определенных территорий.

Такие возможные меры предусматривает действующая редакция закона о чрезвычайном положении:

установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение

ограничение движения транспортных средств и их осмотр

запрет на проведение массовых мероприятий, в частности, концертов

запрет забастовок

принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц

прекращение работы аэропортов

перекрытие дорог

Кроме того, в отдельных ситуациях власти могут прибегнуть к дополнительным мерам. Среди которых:

временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания

установка "квартирной повинности" для размещения эвакуированных

введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости

изменение режима работы предприятий, переориентация их на производство требуемой продукции

Отмечаем, что все эти ограничения могут вводиться точечно, пока о начале их действия речь не идет.

Как вводят чрезвычайное положение?

По действующему закону чрезвычайное положение вводится указом президента, который в течение двух дней должна утвердить Верховная Рада.

При этом в указе о чрезвычайном положении президент должен четко:

обосновать его необходимость

определить территории, на которых оно вводится

предоставить перечень и пределы чрезвычайных мер, исчерпывающий перечень временно ограничивающихся конституционных прав и свобод человека и гражданина

Закон также диктует и временные ограничения для чрезвычайного положения: его можно вводить максимум на месяц, а затем продлевать еще на 30 дней - но так же при согласии Верховной Рады.

Адвокат Максим Костецкий в Facebook отмечает, что чрезвычайное положение по своей правовой природе предполагает меньше ограничений, чем военное.

"Чрезвычайное положение - это особый правовой режим, вводимый для устранения чрезвычайных ситуаций, предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан, нормального функционирования национальной экономики, органов государственной власти",- объясняет он.

"Фактически это менее болезненный для экономики вариант правового режима, чем военное положение, когда государство переходит на военные рельсы, а ограничения более жесткие", - отмечает юрист.

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Ограничения у границ уже ввели

Государственная пограничная служба сообщила о дополнительных режимных ограничениях в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и прилегающих к морскому побережью.

Отныне запрещено находиться в приграничных местах в ночное время, выход любых судов из пунктов базирования, движение транспорта, кроме военного и агротехники, по полевым и лесным дорогам, ведущим к государственной границе.

Запрет касается также пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полетов легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов, видео- или фотосъемка пограничников и объектов в пограничных районах, и передвижение по берегу или льду пограничных водоемов.