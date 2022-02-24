Россия напала на Украину. Москва наносит удары по целям в Киеве, Харькове и других городах

A convoy of Russian military vehicles is seen as the vehicles move towards border in Donbas region of eastern Ukraine on February 23, 2022 in Russian border city Rostov.

Автор фото, Anadolu Agency/Getty

В Украине введено военное положение, во многих городах, в том числе Киеве, слышны взрывы.

Ранее около 4 утра президент России Владимир Путин объявил "специальную военную операцию на Донбассе". По его словам, это связано с необходимостью "демилитаризации и денацификации Украины".

Генштаб ВСУ о текущей ситуации

Генштаб ВСУ опубликовал сообщение о том, что сейчас происходит в стране

По данным ведомства, Россия наносит удары по объектам военной инфраструктуры и аэродромам. При этом Генштаб ситчает ситуацию "контролируемой".

Поступали сообщения о высадке российского десанта в Одессе, но, Генштаб заявил, это не соответствует действительности.

Полное заявление:

"Сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины отбивают воздушное нападение захватчика. Силы обороны государства пребывают в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонные позиции. Ситуация контролируемая.

Сухопутные войска Украины сообщили, что по предварительной информации в Луганской области были сбиты 5 самолетов и один вертолет РФ.

Танки России нарушили границу Украины в нескольких областях

Наступлению российских войск через государственную границу Украины предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как сообщается, российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

В частности, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и на других направлениях. Также движение колонн произошло через пункт пропуска "Здания" в Харьковской области и на направлении пункта пропуска "Милово" в Луганской области.

Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

Среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения.

Ситуация в Киеве

На выезде из Киева образовались длинные пробки, некоторые люди пытаются покинуть город. Власти призывают население не паниковать.

Тем временем в киевском метро сейчас свободный вход. В нем довольно много людей.

Проезд в общественном транспорте в Киеве - бесплатный. Пока отключили систему оплаты проезда.

Мэр Киева Кличко призвал всех, кто не задействован в критической инфраструктуре города, оставаться дома.

"Без паники!" - Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский вступил со специальным обращением к украинцам.

Он призвал всех оставаться дома и не паниковать.

"Мы работаем, армия работает!" - заверил президент.

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