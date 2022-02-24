Россия напала на Украину. Москва наносит удары по целям в Киеве, Харькове и других городах

38 минут назад

Автор фото, Anadolu Agency/Getty

В Украине введено военное положение, во многих городах, в том числе Киеве, слышны взрывы.

Ранее около 4 утра президент России Владимир Путин объявил "специальную военную операцию на Донбассе". По его словам, это связано с необходимостью "демилитаризации и денацификации Украины".

Генштаб ВСУ о текущей ситуации

Генштаб ВСУ опубликовал сообщение о том, что сейчас происходит в стране

По данным ведомства, Россия наносит удары по объектам военной инфраструктуры и аэродромам. При этом Генштаб ситчает ситуацию "контролируемой".

Поступали сообщения о высадке российского десанта в Одессе, но, Генштаб заявил, это не соответствует действительности.

Полное заявление:

"Сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины отбивают воздушное нападение захватчика. Силы обороны государства пребывают в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонные позиции. Ситуация контролируемая.

Сухопутные войска Украины сообщили, что по предварительной информации в Луганской области были сбиты 5 самолетов и один вертолет РФ.

Танки России нарушили границу Украины в нескольких областях

Наступлению российских войск через государственную границу Украины предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как сообщается, российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

В частности, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и на других направлениях. Также движение колонн произошло через пункт пропуска "Здания" в Харьковской области и на направлении пункта пропуска "Милово" в Луганской области.

Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

Среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения.

Ситуация в Киеве

На выезде из Киева образовались длинные пробки, некоторые люди пытаются покинуть город. Власти призывают население не паниковать.

Тем временем в киевском метро сейчас свободный вход. В нем довольно много людей.

Проезд в общественном транспорте в Киеве - бесплатный. Пока отключили систему оплаты проезда.

Мэр Киева Кличко призвал всех, кто не задействован в критической инфраструктуре города, оставаться дома.

"Без паники!" - Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский вступил со специальным обращением к украинцам.

Он призвал всех оставаться дома и не паниковать.

"Мы работаем, армия работает!" - заверил президент.