Атака на границы Украины со стороны России, Беларуси и Крыма - госпогранслужба
Государственная граница Украины подверглась атаке со стороны России, Беларуси и аннексированного Крыма, сообщает Госпогранслужба Украины на официальной странице.
"Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит из временно оккупированной территории АР Крым".
Сообщается, что фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника.
В ведомстве сообщают, что в зависимости от ситуаций на участках границы пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь.
По ранениям информация уточняется.
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Наступлению российских войск через государственную границу Украины предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
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Как сообщается, российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.
В частности, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и на других направлениях. Также движение колонн произошло через пункт пропуска "Здания" в Харьковской области и на направлении пункта пропуска "Милово" в Луганской области.
Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.
Среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения.
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