Коли і як Україна може перемогти Росію. Повне інтерв'ю екскомандувача Британії Берронса

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Генерал у відставці Річард Берронс у розмові з ВВС поділився оцінками темпів надання Україні військової допомоги і назвав три сценарії та строки завершення війни.

На його думку, підтримка України є для країн Заходу моральним обовʼязком, бо на полі бою в Україні точиться боротьба за його цінності.

Із генералом Берронсом спілкувалася Ірена Таранюк.