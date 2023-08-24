Коли і як Україна може перемогти Росію. Повне інтерв'ю екскомандувача Британії Берронса
Генерал у відставці Річард Берронс у розмові з ВВС поділився оцінками темпів надання Україні військової допомоги і назвав три сценарії та строки завершення війни.
На його думку, підтримка України є для країн Заходу моральним обовʼязком, бо на полі бою в Україні точиться боротьба за його цінності.
Із генералом Берронсом спілкувалася Ірена Таранюк.
Підписуйтеся на наш YouTube-канал, там більше відео, ніж на сайті.