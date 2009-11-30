Обвинувачення Джона (Івана) Дем'янюка

Image caption Джона Дем'янюка визнали частково спроможним постати перед судом

Суд у Мюнхені над народженим в Україні Джоном (Іваном) Дем'янюком може стати останнім значним процесом над злочинами доби нацизму, але його називають першою спробою Німеччини судити не німця і людину, яка була підпорядкованим виконавцем у німецькій нацистській системі винищення людей.

Панові Дем’янюку зачитали обвинувачення у тому, що він під час Другої світової війни був охоронцем у концентраційному таборі Собібор у Польщі і тому може вважатися причетним до вбивства майже 30 тисяч людей. 89-річний пан Дем'янюк відкидає усі обвинувачення.

Адвокати пана Дем'янюка не заперечують, що він був охоронцем у таборі Собібор. Натомість вони твердять, що несправедливо карати когось, хто підкорявся наказам у той час, як німецькі суди після війни виправдали декого з тих німців, які віддавали накази у таких таборах.

Адвокат пана Дем’янюка відразу почав з наступу, звинувативши німецьких суддів у подвійних стандартах.

«Як можна визнати винним Джона Дем’янюка, українського військовополоненого, у той час як кількох німецьких офіцерів СС, які служили в концентраційних таборах, раніше виправдали», - сказав адвокат.

Його адвокати кажуть, що він надто старий і хворий, аби постати перед судом. Проте суд вважає, що пан Дем'янюк достатньо здоровий.

Як передав з Мюнхена кореспондент Бі-Бі-Сі, Джон Дем'янюк не міг навіть зайти до зали суду. Стогнучи, і з заплющеними очима, вкритого синьою ковдрою, 89-річного Івана Дем'янюка завезли на судовий процес на візку. На пізніше засідання його занесли на ношах.

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Кореспондентка УС Бі-Бі-Сі Наталя Писанська каже, що пана Дем’янюка судять на вимогу німецького суд. Але, за її словами, невідомо чи він буде засуджений і каже, що навряд чи процес триватиме довго з огляду на стан здоров’я підсудного.

Коли фотографи почали штовхатися біля візка, це, як каже наш кореспондент, більше нагадувало зоопарк, ніж суд над злочинами нацизму. На балконі в тиші сиділи родичі деяких з 27 тисяч жертв, яких Дем'янюк, згідно із висунутими йому звинуваченнями, допоміг вбити у газових камерах Собібору.

На суді присутній 82-річний Томас Блатт, якому було 10 років, коли він був в’язнем в Собіборі. Він сказав в інтерв’ю Бі-Бі-Сі перед процесом, що, хоча охоронець й був найнижчою особою за рангом у таборі, але він був ланкою у ланцюгу вбивства.

Процес привабив велику міжнародну увагу, бо Німеччина вперше судитиме не німця за злочини німецьких нацистів. Іншою причиною особливої уваги називають те, що цей суд імовірно буде останнім великим процесом стосовно нацистських злочинів.

Перед тим, як визнати когось винним, необхідно довести, що він щось вчинив, а не просто, що він був десь, де інші люди з різними повноваженнями скоїли щось, що може бути протизаконним. Ґюнтер Мал - адвокат Дем'янюка

Джон Дем’янюк, який народився в Україні на Київщині, завжди відкидав звинувачення у воєнних злочинах і наполягав, що під час війни був мобілізований у радянську армію, а в ході боїв потрапив у німецький полон і до кінця війни був в’язнем.

Після війни він емігрував до США, де працював до пенсії на автомобілебудівному заводі міста Клівленд у штаті Огайо.

Засуджений до страти і виправданий

Справа Джона (Івана) Дем'янюка 1952: в’їхав до США, вказавши, що провів більшу частину війни в німецькому полоні 1977: вперше звинувачений у тому, що був сумнозвісним воєнним злочинцем "Іваном Грозним" 1981: позбавлений громадянства США 1986: виданий до Ізраїлю 1993: ізраїльський Верховний суд скасовує смертний вирок і постановляє, що він не був Іваном Грозним 2002: знову втрачає громадянства США, після оголошення нових доказів його праці у нацистських таборах 2005: оголошення про його депортацію в Україну 2009: Німеччина видала ордер на арешт, депортація зі США; офіційно пред'явлено звинувачення у співучасті в убивстві понад 27 000 людей

Джона Дем’янюка вже судили у 80-х роках в Ізраїлі за подібними звинуваченнями, але оголошений йому смертний вирок був скасований, коли деякі документи на процесі, отримані з Радянського Союзу, виявилися несправжніми.

Він повернувся до США, але там його звинуватили у неправдивій інформації в імміграційній заяві, де було запитання про співпрацю з нацистами.

2002-го року суддя імміграційного суду у США ухвалив, що доказів щодо того, аби довести, що пан Дем’янюк був охоронцем у кількох концентраційних таборах було достатньо і його позбавили американського громадянства.

Німецька влада тепер твердить, що має нові докази, які підтверджують висунуті проти його звинувачення.

Але деякі правники кажуть, довести провину Дем’янюка буде важко, оскільки зараз немає свідків, які могли би підтвердити його безпосередню участь у зштовхуванні євреїв у газові камери.

Німецька прокуратура вважає, що досить буде довести лише те, що він служив охоронцем у таборі Собібор і був частиною структури, яка масово вбивала людей.

За даними прокуратури Джон Дем’янюк був одним з приблизно 150 колишніх радянських військовополонених, яких приставили працювати охоронцями у таборі Собібор у 1942-43 роках.