Сенатори-демократи критикують плани Обами
- 4 грудня 2009
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У Вашинґтоні сенатори від демократичної партії на слуханнях комітету у закордонних справах виступили з критикою планів президента Обами збільшити військову присутність в Афганістані.
Сенатор Роберт Менендез сказав, що оголошений термін виведення війська - липень 2011 року є таким твердий, як трясовина.
Республіканці запитували як відрядження додаткових 30 тисяч солдатів вирішить проблему розташування Талібану та Аль Кайди у сусідньому Пакистані і стверджували, що стратегія США і далі не є чіткою.