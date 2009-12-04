Сенатори-демократи критикують плани Обами

У Вашинґтоні сенатори від демократичної партії на слуханнях комітету у закордонних справах виступили з критикою планів президента Обами збільшити військову присутність в Афганістані.

Сенатор Роберт Менендез сказав, що оголошений термін виведення війська - липень 2011 року є таким твердий, як трясовина.

Республіканці запитували як відрядження додаткових 30 тисяч солдатів вирішить проблему розташування Талібану та Аль Кайди у сусідньому Пакистані і стверджували, що стратегія США і далі не є чіткою.