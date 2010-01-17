Активність виборців сягнула 65%, каже ЦВК

Image caption Про активність виборців надходять суперечливі повідомлення

Станом на 20 год. за Києвом, тобто на момент закриття виборчих дільниць у середньому по Україні проголосувало понад 65% виборців.

Раніше Центральна виборча комісія повідомляла, що найбільш активно голосують у Хмельницькій, Львівській та Запорізькій областях, однак, ЦВК подає інформацію лише із 38-ми виборчих округів із 225-ти, що створені на виборах в Україні.

У Центрвиборчкомі констатували, що на виборах 2004 року активність виборців була дещо вищою.

У той же час, протягом дня голосування було багато повідомлень про те, що через недосконалість виборчих списків спостерігачі фіксували чимало випадків, коли виборці не знаходили себе у списках. Такі випадки було зареєстровані практично у кожній області, і передусім у Києві, Львові, Криму, Запорізькій області.

Голова комітету Держдуми Росії Олексій Островський заявив, що у Києві спостерігачами зафіксовано “багато випадків, коли прописані за конкретною адресою люди, прийшовши на виборчі дільниці, не знаходять своїх прізвищ”.

Ті, хто хоче проголосувати, але не знайшов свого прізвища у списку, мають звернутися до суду, оскільки згідно із останнім рішенням Київського апеляційного адміністративного суду виборчі комісії позбавлені права вносити виборців до списків.

Image caption Голосування відбувається всюди, включно з тюрмами

Як повідомили ЗМІ Миколаєва, там виборчі комісії навіть обіцяють організувати підвезення людей до судів групами, щоб встигнути оформити рішення про включення їх до списків виборців.

У Кременчуку Полтавської області, за повідомленнями інформагентств, кількість виборців, що не знайшли себе в списках, у кілька разів більша ніж на минулих виборах. За даними голови Автозаводського районного суду Кременчука Миколи Ященка, у суд звернулося близько 150 виборців, що не можуть проголосувати. Водночас, заступник глави секретаріату президента Ігор Попов, який багато років очолював Комітет виборців України, заявив, що загалом організація виборів демонструє, що Україна здатна провести чесні вибори.

Ігор Попов каже, що фіксувалися деякі порушення, зокрема так звані "каруселі", тобто, голосування однією людиною кілька разів, однак, наголошує він, проблеми, що виникають, є системними і пов'язані з недосконалим законодавством.

Ігор Попов також наголосив на відсутності чітких роз’яснень Центральної виборчої комісії щодо процедури голосування вдома й щодо того, чи можна включати виборців до списків у день голосування і за якою процедурою.

Представник секретаріату президента припустив, що ці проблеми можуть призвести до оскарження результатів виборів на деяких дільницях.