Українці без візи можуть їхати до 30 країн

Image caption Чорногорія пообіцяла скасувати візи для України

Чорногорія стане третьою балканською країною, яка запровадить безвізовий режим для громадян України. Відповідну угоду підписали заступники міністрів закордонних справ. Країни, до яких українці можуть в'їхати без віз є практично на всіх континентах, усього їх - близько тридцяти.

Раніше візи для українців на час туристичного сезону скасували Хорватія та Албанія. Також за певних умов громадяни України можуть їздити без віз до Македонії.

Балканські країни – не єдині, хто готовий приймати українців без віз. Їх не вимагають понад 30 країн світу. Найперше – це пострадянський простір, за винятком Туркменістану та країн Балтії.

Також кілька країн Південної Америки – Перу, Парагвай та Еквадор.

Південна Америка

Директор турфірми Марина Кочерженко каже, що туристи з України обирають "видовищні" країни.

Image caption Потік туристів до Перу зростає

"Скажімо так, це найбільш видовищні безвізові країни. До Перу потік туристів з України дедалі збільшується. До Еквадору – не дуже. Тому, що Еквадор цікавий, передусім, натуралістам та дайверам. Це – Галапагоські острови".

Невдовзі може скасувати візи для українців Бразилія. Угоду підписали ще за президентства Віктора Ющенка. На черзі – ратифікація.

Чимало безвізових для українців країн у Центральній Америці та серед країн Карибського басейну. Це популярні Барбадос, Антигуа і Барбуда, а також мало запитувані – Гондурас, Нікарагуа та Сальвадор.

За словами пані Кочерженко, туди літають люди, "які вже хочуть чогось особливого":

"В такі країни їдуть люди з певною метою, або люди, які весь світ побачили і лише Гондурас не бачили".

"Недоступна" безвізова Океанія

Українцям також не потрібні візи для відвідань цілої низки країн Океанії. Хоча туроператори визнають – цікавляться ними рідко. А ще рідше їздять туди. І справа не лише у високій вартості поїздки чи у тривалості перельоту.

Держави з безвізовим для України режимом можуть бути недоступні якраз через візи, але - сусідніх країн.

Менеджер турфірми Олена розповідає, що часом на острови потрапити важко:

"Не всюди на острови можна потрапити, минаючи Австралію чи Нову Зеландію. Зокрема, це острови Кука. Туди можна долетіти транзитом лише через Нову Зеландію. Звісно, треба отримати новозеландську візу. Це достатньо довго. Треба зібрати дуже багато документів. Теж безвізовий режим у Мікронезії, але щоб туди потрапити, треба летіти через Філіппіни. Ця країна теж візова. І зі стикуваннями виходить, що треба брати ніч у Манілі."

Південно-Східна Азія

Є безвізові для українців держави й у Південно-Східній Азії.

Але, як розповідає пані Кочерженко, до візової Індонезії їздять не рідше, ніж до Малайзії, яка скасувала візи для українців.

Вона пояснює це тим, що в багатьох країнах Азії, Африки та обох Америк візи хоч і вимагають, але отримати їх зовсім неважко. Часто навіть на кордоні.

Ці країни інколи називають візово-безвізовими.