Вкраденого в Одесі Караваджо знайшли в Берліні
Німецька поліція повідомила, що знайшла картину Караваджо, викрадену з Одеського музею західного і східного мистецтва два роки тому.
Поліція заарештувала в Берліні чотирьох членів міжнародного злочинного угрупування.
Картину італійського художника періоду барокко, справжнє ім'я якого Мікеланджело Мерізі Караваджо, знайшли минулого тижня після арешту трьох українців і росіянина, які намагалися продати полотно клієнту в Берліні.
Написану приблизно 400 років картину "Взяття Христа під варту" або "Поцілунок Іуди" оцінюють у десятки мільйонів доларів.
За деякими даними вона може коштувати до 100 млн. доларів.
Експерти у Німеччині підтвердили автентичність полотна.
Німецька поліція твердить, що в результаті спільної з українською міліцією операції в Україні заарештовано ще 20 підозрюваних.
Українська влада повідомила, що наразі вирішується питання про екстрадицію українських громадян і повернення картини.
Раніше повідомляли, що вкрадену картину у березні було виставлено як лот на одному з московських інтернет-аукціонів.
Походження картини було предметом суперечок, але 1950 року московський експерт довів, що картина, яка була в одеському музеї справді належить пензлю Караваджо.
Наприкінці 19-го сторіччя картину у Франції купив посол Росії, а потім подарував її царській родині.
Після більшовицької революції полотно передали мистецькій школі в Одесі, а згодом музею.