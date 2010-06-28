Вкраденого в Одесі Караваджо знайшли в Берліні

Німецька поліція повідомила, що знайшла картину Караваджо, викрадену з Одеського музею західного і східного мистецтва два роки тому.

Image caption Картина Караваджо "Взяття Христа під варту або Поцілунок Іуди". Фото Франс Прес

Поліція заарештувала в Берліні чотирьох членів міжнародного злочинного угрупування.

Картину італійського художника періоду барокко, справжнє ім'я якого Мікеланджело Мерізі Караваджо, знайшли минулого тижня після арешту трьох українців і росіянина, які намагалися продати полотно клієнту в Берліні.

Написану приблизно 400 років картину "Взяття Христа під варту" або "Поцілунок Іуди" оцінюють у десятки мільйонів доларів.

За деякими даними вона може коштувати до 100 млн. доларів.

Експерти у Німеччині підтвердили автентичність полотна.

Німецька поліція твердить, що в результаті спільної з українською міліцією операції в Україні заарештовано ще 20 підозрюваних.

Українська влада повідомила, що наразі вирішується питання про екстрадицію українських громадян і повернення картини.

Раніше повідомляли, що вкрадену картину у березні було виставлено як лот на одному з московських інтернет-аукціонів.

Походження картини було предметом суперечок, але 1950 року московський експерт довів, що картина, яка була в одеському музеї справді належить пензлю Караваджо.

Наприкінці 19-го сторіччя картину у Франції купив посол Росії, а потім подарував її царській родині.

Після більшовицької революції полотно передали мистецькій школі в Одесі, а згодом музею.