Комуністи хочуть гімн УРСР, але з новим текстом

Луганські комуністи хочуть написати новий гімн України. Для цього до дня Незалежності 24 серпня, вони оголосили конкурс "на новий гімн".

Image caption Хор співає гімн України

Автор має написати вірші, три приспіви та три куплети, на музику гімну УРСР, створену Антоном Лебединцем.

Один з авторів ініціативи, депутат Луганської міськради, Наталія Максимець в ефірі програми "Ранок з Бі-Бі-Сі" розповіла про конкурс та причини, які змусили комуністів його оголосити.

За словами пані Максимець сучасний український гімн нагадує "похоронний марш". Вона також розкритикувала текст українського гімну.

Н. Максимець: Саме слова у гімні мають дуже велике значення, і якщо на те пішло, то давайте порівнювати нинішні слова. Як починається гімн? "Ще не вмерла України ні слава, ні воля…", але усі зазвичай співають "Ще не вмерла Україна". Давайте порівнювати з радянським гімном: "Живи, Україно, прекрасна і сильна".

Я хочу сказати, що в перекладі з грецької, де й народився цей жанр, гімн означає "хвалебна пісня", і хвалити можна кого завгодно: богів, героїв тощо. Хіба нам немає кого прославляти?

А у сучасному гімні лише прокльони та сподівання. І от у мене таке питання: які перспективи чекають країну, у якої гімн – це похоронний марш, де тільки прокльони і сподівання. Ви ж чули про магію слова? Про те, що думка – матеріальна. Навіть Анатоль Франс колись казав, що немає магії сильніше, ніж магія слова. І у народі кажуть: як Ви човен назвете, так він і попливе.

На питання Бі-Бі-Сі, що луганські комуністи робитимуть з текстом, який отримають, пані Максимець розповіла: "Ми презентуємо ці нові слова, цю пісню, цей гімн. Я думаю, що він сподобається багатьом на Луганщині".

Попередні ініціативи: змінити лише слова

Це вже не перший заклик переписати слова українського гімну. Раніше з такою ініціативою виступав, наприклад, Нестор Шуфрич. Але він говорив лише про зміни перших рядків, де йдеться про те, що "Ще не вмерла України…". Серед ініціаторів зміни слів гімну був також мер Ужгорода Сергій Ратушняк.

У лютому з ініціативою змінити гімн України виступила низка митців та творчих діячів Дніпропетровська. Вони свою ініціативу пояснювали тим, що гімн не має містити негативні вирази на зразок "ще не вмерла". Автори ідеї планували звернутися до Верховної Ради з пропозицією схвалити проведення конкурсу на новий текст.

Для того, щоб змінити слова державного гімну України, необхідно, щоб за це проголосували щонайменше дві третини конституційного складу Верховної Ради. Але вносити зміни до Конституції для цього не треба, оскільки слова гімну України затверджуються спеціальним законом.

Зараз державним гімном України є пісня "Ще не вмерла України ні слава, ні воля". Автор слів – Павло Чубинський, автор музики – Михайло Вербицький.