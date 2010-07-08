ЄС відкриває свої банківські таємниці

Image caption Простим громадянам ЄС боятися не треба - нехай тремтять терористи

Депутати Європейського парламенту проголосували за те, щоб надавати американським слідчим доступ до інформації про клієнтів європейських банків.

США давно домагалися права на доступ до банківських даних у Європі, але європарламентарі в лютому проголосували проти цієї постанови.

Нове голосування у Європейському парламенті проведено після додаткових переговорів між представниками США і ЄС.

Згідно з новою угодою, яку ратифікував Європейський парламент, офіційні представники ЄС отримують механізми нагляду за діями слідчих США.

Нова угода дає США доступ до об'ємних даних компанії Swift, через яку щодня здійснюються мільйони банківських транзакцій.

За словами американських джерел, угода щодо Swift має вирішальне значення для боротьби з тероризмом, бо стане складовою заснованої після нападів 11 вересня 2001 Програми відстеження фінансових потоків терористів, відомої за абревіатурою TFTP (Terrorist Financing Tracking Programme ).

Провідні американські урядовці, зокрема держсекретар Гіларі Клінтон, тривалий час лобіювали Європейський Союз задля домовленості про передання банківських даних.

Таємниця банківських операцій

За угоду зі США проголосували 484 депутатів Європарламенту, проти - 109, а ще 12 утрималися.

У лютому Європейський парламент відхилив попередній проект угоди, назвавши недостатніми механізми захисту банківської таємниці та приватної інформації клієнтів.

Згідно з новою угодою, правоохоронна служба ЄС - Європол - буде вирішувати, чи окремі запити про доступ до інформації банків справді важливі для боротьби з тероризмом, і лише після цього банківські дані надсилатимуться до США.

Європейська комісія має також призначити представників ЄС, які вестимуть нагляд за діями американських слідчих.

Окремим пунктом постанови Європарламенту є вимога, аби дані за жодних обставин не нардавалися третім країнам.

Громадяни країн ЄС, які вважатимуть, що американські представники зловживають їхньою персональною інформацією, отримують право пна позови у судах США.

Радіють не всі Європейська комісія твердить, що дані, надані американським слідчим у межах програми TFTP, можуть охоплювати інформацію про учасників транзакції включно з прізвищем, адресою, номером паспорта чи іншого ідентифікаційного документа тощо.

За словами депутата Європарламенту від Німеччини Aлександра Альваро, "нова угода дозволить виявити джерела фінансування тероризму, але вона не позначиться на щоденних банківських операціях громадян ЄС".

Але лобістська група Європейські цифрові права (EDRI) каже, що нова угода надає урядовим структурам надто великі права. Великі обсяги інформації будуть переказуватися до США, стверджує група, а ґарантії громадян ЄС на судове представництво у США виписані недостатньо.

EDRI також вважає, що Європол - невдалий вибір для контролю над американськими запитами про інформацію, тому що це зацікавлена сторона.

Наглядати за виконанням угоди мають не правоохоронні органи, а судова інстанція, кажуть в організації EDRI.