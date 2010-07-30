Опозиція - проти російської мови у суді

Опозиція має намір оскаржувати у Конституційному суді новий закон "Про судоустрій та статус суддів".

Image caption Критики кажуть, що українську мову з судів витіснять

Серед норм, які, на думку опозиційних фракцій у парламенті, порушують Конституцію, є положення, що повертають до судової зали російську мову. Російські інформаційні сайти уже пишуть про те, що судочинство в Україні тепер вестиметься не лише українською, але й російською мовою.

Російська мова національних меншин

Противники закону "Про судоустрій та статус суддів" кажуть, що він поверне до судів російську мову.

Регіонали вже почали коментувати, що як хочеш, на такій мові і розмовляй в суді. А ви знаєте, що вони до того ще намагалися протягти обов'язок суддів знати не тільки державну мову, а ще й російську мову. Тобто обов'язок додатковий. Юрій Кармазін, НУ-НС

Якщо раніше у суді зобов'язували говорити лише державною мовою, то тепер, згідно із новим законом, крім української, можна використовувати регіональні мови або мови національних меншин.

Саме ці слова і викликали обурення в опозиції. Оскільки ці положення відкривають шлях до використання у судах передусім російської мови як мови найбільшої меншини в Україні - не лише громадянами, але й суддями.

Це, як вважає депутат НУНС Юрій Кармазін, порушує Конституцію, якою передбачено, що все судочинство в Україні ведеться державною мовою:

"Зокрема, порушує статтю десяту Конституції, порушує рішення Конституційного суду про тлумачення статті десятої Конституції, де чітко вказано, що державною мовою і мовою судочинства є українська мова. А у випадках, коли людина не володіє нею, тоді надається перекладач".

Кращий захист - рідною мовою

Натомість ініціатори нових правил доводять, що тепер у суді громадяни зможуть краще захищатися рідною мовою під час будь-яких судових процесів.

На жаль, це була декларативна норма, і вона не мала жодної реалізації. Вона діяла фактично тільки в кримінальних випадках. В усіх інших вона нехтувалася і ігнорувалася. Бажаючим пропонували за свій рахунок взяти перекладача. Вадим Колесніченко, ПР

Депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко каже, що раніше учасники судового процесу мали право на перекладача, але ця норма діяла лише в окремих випадках, зокрема при слуханні кримінальних справ.

Хоча у новому законі ідеться про "регіональні мови та мови меншин", ініціатори визнають, що значна кількість судів послуговуватиметься саме російською. Це , зокрема, підтверджує і Вадим Колесніченко:

"Зважаючи на те, що 30% населення України вважають російську мову як рідну, то ми розуміємо, що велика кількість судів працюватиме в режимі російської мови, тому що вона визнана регіональною. Але окремо фрази чи слова про російську мову не писалося, тому що в цьому немає жодної потреби. Законодавець ще в 2004 році визначився, що в нас 14 регіональних мов, в тому числі й російська".

Вже восени коаліція планує ухвалити новий закон про мови, у якому визначити, якими є регіональні мови на певних територіях України.

У такий спосіб, кажуть опоненти, російська мова одержить ще більше прав, і не лише у судочинстві.

Вони звертають увагу, що деяких регіонах вживання української уже тепер обмежене настільки, що на ній навіть не можна отримати якісну освіту.