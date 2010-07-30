Опозиція - проти російської мови у суді
Опозиція має намір оскаржувати у Конституційному суді новий закон "Про судоустрій та статус суддів".
Серед норм, які, на думку опозиційних фракцій у парламенті, порушують Конституцію, є положення, що повертають до судової зали російську мову. Російські інформаційні сайти уже пишуть про те, що судочинство в Україні тепер вестиметься не лише українською, але й російською мовою.
Російська мова національних меншин
Противники закону "Про судоустрій та статус суддів" кажуть, що він поверне до судів російську мову.
Якщо раніше у суді зобов'язували говорити лише державною мовою, то тепер, згідно із новим законом, крім української, можна використовувати регіональні мови або мови національних меншин.
Саме ці слова і викликали обурення в опозиції. Оскільки ці положення відкривають шлях до використання у судах передусім російської мови як мови найбільшої меншини в Україні - не лише громадянами, але й суддями.
Це, як вважає депутат НУНС Юрій Кармазін, порушує Конституцію, якою передбачено, що все судочинство в Україні ведеться державною мовою:
"Зокрема, порушує статтю десяту Конституції, порушує рішення Конституційного суду про тлумачення статті десятої Конституції, де чітко вказано, що державною мовою і мовою судочинства є українська мова. А у випадках, коли людина не володіє нею, тоді надається перекладач".
Кращий захист - рідною мовою
Натомість ініціатори нових правил доводять, що тепер у суді громадяни зможуть краще захищатися рідною мовою під час будь-яких судових процесів.
Депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко каже, що раніше учасники судового процесу мали право на перекладача, але ця норма діяла лише в окремих випадках, зокрема при слуханні кримінальних справ.
Хоча у новому законі ідеться про "регіональні мови та мови меншин", ініціатори визнають, що значна кількість судів послуговуватиметься саме російською. Це , зокрема, підтверджує і Вадим Колесніченко:
"Зважаючи на те, що 30% населення України вважають російську мову як рідну, то ми розуміємо, що велика кількість судів працюватиме в режимі російської мови, тому що вона визнана регіональною. Але окремо фрази чи слова про російську мову не писалося, тому що в цьому немає жодної потреби. Законодавець ще в 2004 році визначився, що в нас 14 регіональних мов, в тому числі й російська".
Вже восени коаліція планує ухвалити новий закон про мови, у якому визначити, якими є регіональні мови на певних територіях України.
У такий спосіб, кажуть опоненти, російська мова одержить ще більше прав, і не лише у судочинстві.
Вони звертають увагу, що деяких регіонах вживання української уже тепер обмежене настільки, що на ній навіть не можна отримати якісну освіту.