У Німеччині Budweiser варитиме лише Budvar

Броварня світового рівня Anheuser-Busch InBev зазнала поразки у тривалій боротьбі за право використовувати назву пива Budweiser.

Боротьба за бренд Budweiser тривала із 1996 року.

Європейський суд справедливості постановив, що AB InBev не має ексклюзивних європейських прав на назву Budweiser.

Суд оголосив постанову 14 років по тому, як чеський бровар Budejovicky Budvar заблокував запит про реєстрацію бренду Budweiser як торгівельної марки ЄС.

Budvar також використовує назву Budweiser на кількох європейських ринках.

Постанова суду, яка погоджується із попереднім вироком Європейського загального суду, означає, що Budvar залишає за собою ексклюзивне право на користування назвою Budweiser лише у Німеччині.

Більшість інших європейських країн, включно з Британією, досі дозволяла обом компаніям користуватися цим брендом.

Anheuser Busch, який у 2008 році купив InBev, почав виробляти власний Budweiser у 1875 році у Сполучених Штатах, тоді як Budvar користується цим брендом ще з 1895 року.

Anheuser-Busch залишається найбільшим броварем у США, і його дві головні марки Bud Light і Budweiser розпродуються найкраще на американському ринку.

Обидві компанії відстоювали своє історичне право на користування відомим брендом Budweiser.

Anheuser-Busch вважає, що має право на бренд, оскільки почала варити Budweiser у 1876, за 19 років до заснування Budejovicky Budvar у 1895 році.

У свою чергу Budejovicky Budvar наполягає, що її Budweiser названо на честь міста Ceske Budejovice, яке німецькою називають Budweis.

Це пиво варять у тому чеському місті з 1265 року.

Budejovicky Budvar залишається у власності чеського уряду.