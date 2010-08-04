Фарбовані равлики в битанських садочках

Як далеко слід віднести равлика, щоби він не зміг повернутися до "свого" саду-городу?

Image caption Равлик-об'єкт експерименту

Щоб відповісти на це питання, британські вчені до експерименту залучили громадськість.

Фарбування равликів лаком для нігтів та обмін ними із сусідами, можливо, видається дивним способом наукового дослідження.

Але саме таким чином британські дослідники намагаються визначити, на якій найбільшій відстані коричневі равлики виду Heliz Aspersa можуть знайти свою домівку.

Ці істоти відомі тим, що з'їдають молоді квіти та овочі у садках та на городах.

Я справді зацікавлена у цьому експерименті, бо більше не хочу вбивати равликів. Рут Брокс, дослідниця-волонтерка

Рут Брокс долучилася до наукового експерименту з гуманних міркувань.

"Я б хотіла дізнатися, яку найдовшу відстань вони можуть подолати, щоби повернутися додому. Я чула, що їх можна віднести на милю, і вони знайдуть ваш садок знову. Тож я справді зацікавлена у цьому експерименті, бо більше не хочу вбивати равликів".

Люди в усій країні задля науки фарбують равликів, обмінюються ними та спостерігають за їхніми діями.

Попередні результати свідчать - на відстані у десять метрів равлики втрачають шлях додому.

Науковці, які проводять експеримент, сподіваються зробити його міжнародним, щоб перевірити, чи равлики інших видів поводяться так само.