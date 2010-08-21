Іран запустив ядерний реактор у Бушері

В Ірані відбулася офіційна церемонія запуску атомної станції в Бушері за участі офіційних представників Ірану і Росії, яка збудувала і керуватиме тією АЕС.

У ядерний реактор заклали перше паливо, хоча виробляти електроенергію станція почне лише у вересні.

Після майже 36 років будівництва станція в Бушері віднині вважається робочою АЕС.

Керівник іранської ядерної програми назвав цей день історичним. Подібні сентименти пролунали і в промові голови російської компанії, яка збудувала Бушерську АЕС.

Повідомлення з Вашингтона дають підстави припускати, що Сполучені Штати вирішили не перешкоджати завершенню будівництва Бушерської АЕС взамін на голос Росії в останньому раунді голосування щодо санкцій проти Ірану.

Тон заяв західних керівників останнім часом помітно змінився. Із Заходу почали лунати заяви про те, що Бушерська АЕС - це приклад мирного зиску з атомної енергетики, на який Іран має право.

Однак інші аспекти ядерної програми Ірану і далі викликають занепокоєння, оскільки можуть бути використані для виготовлення ядерної зброї.

Image caption Реактор у Бушері будували майже 36 років

Експерти запевняють, що доки АЕС у Бушері керуватимуть росіяни, негайної небезпеки того, що на ній будуть виробляти бомби, немає.

Значення Бушеру для Ірану та решти світу

Завантаження бушерського реактора паливом є важливою віхою у ядерній програмі Ірану.

Якщо все піде за планом, можливо, за кілька місяців, але вже точно за рік реактор зможе постачати електроенергію в мережу країни.

Відтак, Іран стане першою країною на Близькому Сході, яка матиме ядерний реактор, що вироблятиме електроенергію.

Навряд чи це змусить багатьох занепокоїтися у Вашингтоні чи де-інде.

Аналітики не вважають завод у Бушері таким, що становить серйозну загрозу з точки зору поширення ядерної зброї.

Ядерне паливо постачає Росія. Відпрацьоване паливо повертатиметься туди ж для переробки та утилізації.

Міжнародні інспектори спостерігатимуть за тим, що відбувається з ядерним матеріалом.

У принципі вони матимуть змогу забити на сполох, якщо іранці спробують використати бодай частину ядерного палива в інших цілях.

Тертя і занепокоєння викликає не Бушер, а окрема програма Ірану зі збагачення урану.

Ця програма, на думку Сполучених Штатів та інших західних урядів, може оснастити Іран здатністю створити атомну бомбу.

Іран наполягає, що його робота над збагаченням урану колись забезпечить паливом низку збудованих ним самим реакторів, але чимало експертів ставляться до таких заяв скептично.

Завантаження бушерського реактора паливом практично на 100% усуває його з переліку потенційних об'єктів в Ірані для можливого повітряного нападу з боку Ізраїлю або США.

У малоймовірному випадку військових дій головними об"єктами будуть ті, що пов'язані з іранською програмою збагачення урану.