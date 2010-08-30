Перший візит Віктора Януковича до Берліна

Президент Янукович у понеділок здійснює свій перший на посаді візит до Берліна. Під час візиту, який передбачає зустріч з Канцлером Анґелою Меркель, мають обговорюватися двосторонні відносини, боротьба з організованою злочинністю, підтримка Німеччиною України у співпраці з ЄС, а також перспективи скасування візового режиму.

Image caption Віктор Янукович і Анґела Меркель, архівне фото

Раніше правозахисна організація "Репортери без кордонів" закликала німецького Канцлера Анґелу Меркель обговорити з Віктором Януковичем питання обмеження свободи слова в Україні.

Особливе занепокоєння "Репортерів" викликає доля зниклого харківського журналіста Василя Климентьєва, який, за словами міністра внутрішніх справ Могильова, "міг стати жертвою через свою професійну діяльність".

Віктор Янукович неодноразово заперечував тиск на ЗМІ в Україні.

Напередодні візиту в інтерв’ю німецьким засобам інформації, він назвав "вичерпаним" випадок із затримкою в аеропорту "Бориспіль" представника Фонду Конрада Аденауера Ніко Ланґе, а також сказав, що йому невідомо про випадки викликів журналістів до СБУ, відповідаючи на запитання про твердження кореспондента німецької газети Frakfurter Allgemeine Zeitung Конрада Шулера, який казав, що людей, які з ним спілкуються, буцімто, викликали до Служби безпеки.

Керуючий справами фракції ХДС-ХСС у Бундестазі, член міжнародної комісії парламенту Манфред Ґрунд в інтерв’ю Українській службі Бі-Бі-Сі сказав, що під час офіційних переговорів питання про Ніко Ланґе не порушуватиметься.

У червні пана Ланґе десять годин тримали в аеропорту Бориспіль і пропустили лише після втручання німецького посольства.

Візовий режим

Щодо візового питання, то саме в Німеччині ми обпеклися на цьому. Ми мали дуже негативний досвід. За часів правління Г. Шредера умови одержання віз були спрощені, у результаті ми мали дуже великі зловживаннями у посольстві Німеччини у Києві, тому прошу вашого розуміння щодо цього питання. Манфред Ґрунд, керуючий справами фракції ХДС-ХСС у Бундестазі

За словами українських посадовців, під час візиту має також йтися про можливість скасування візового режиму для України, що неодноразово обіцяв президент Янукович.

За словами Манфреда Ґрунда, "щодо візового питання, то саме в Німеччині ми обпеклися на цьому. Ми мали дуже негативний досвід. За часів правління Г. Шредера умови одержання віз були спрощені, у результаті ми мали дуже великі зловживаннями у посольстві Німеччини у Києві, тому прошу вашого розуміння щодо цього питання."

Боротьба зі злочинністю

За словами посла України в Німеччині Наталії Зарудної, під час візиту президента Януковича до Берліна вперше на такому рівні мають підписати двосторонню угоду про спільні дії у боротьбі з організованою злочинністю і міжнародним тероризмом.

Ще однією темою переговорів має стати зона вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.

Як передають інформаційні агентства, цитуючи посла України в Німеччині, у Берліні панові Януковичу мають передати картину Караваджо "Взяття Христа під варту", викрадену раніше з Одеського музею західного і східного мистецтва, яку в червні було виявлено в Берліні.

"Не спускати ока"

Як повідомила з Берліна кореспондентка Української служби Бі-Бі-Сі Наталя Писанська, перед візитом пана Януковича у газеті "Франкфуртер Алґемайне Цайтунг" знаний у Німеччині український письменник Юрій Андрухович написав, що "від демократичного прориву в Україні не залишилося й сліду" і закликав Європу й Німеччину, зокрема, "не спускати ока з України".