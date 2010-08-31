КРУ: в Мистецькому арсеналі є порушення

Головне контрольно-ревізійне управління України повідомило, що знайшло фінансові порушення під час зведення музею «Мистецький арсенал».

Image caption Над "Мистецьким арсеналом" нависли темні хмари: ревізія виявила мільйонні фінансові порушення. Фото з сайту музею.

З повідомлення КРУ виходить, що майже дванадцять відсотків коштів, наданих на зведення культурного центру в 2008-09 роках, витрачено неефективно.

Ревізія встановила, що несумлінно витрачено коштів на загальну суму 18 100 000 гривень, при чому з них 10 600 000 гривень обернулися збитками і пішли не за цільовим призначенням.

Загалом, за даними КРУ, від 2008 року на новий музейний комплекс, що має стати одним з головних культурних центрів Києва, витрачено 154 200 000 гривень.

Контролери знайшли також неефективне використання грошей, порушення тендерних законів і зайві витрати, викликані неефективними рішеннями керівників. Частина майна пропала через погані умови зберігання.

Перевірка відбувалась за дорученням Генеральної прокуратури України.

Хто скільки «наварив» на металі

Image caption Ріг статку на своїй емблемі КРУ розшифровує як "символ добробуту України". Малюнок з сайту ГКРУ

Як приклад несумлінного господарювання контрольно-ревізійне управління наводить договір з постачальником керамічної плитки, гроші за який фактично пішли на закупівлю цукру-піску.

Серед інших прикладів, ревізори згадують перевитрати на суму понад три мільйони гривень: під час виготовлення металоконструктиву – металевої основи для залізобетону.

Металоконструктив мали оплатити за ціною 10,5 тисяч гривень за тонну, однак компанія-посередник отримала 17 тисяч гривень за тонну.

При цьому вона нічого не виготовляла, а лише привласнила 700 тисяч гривень за посередництво. Тим часом одне з підприємств, яке насправді виготовляло металокнструктив, завищило ціну на свою продукцію на 300 тисяч гривень.

Назустріч Євро-2012

Державне підприємство «Культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» включено до програми підготовки до Євро-2012. Протягом нинішнього року на реконструкцію приміщень має бути виділено 125 000 000 гривень.

Проект «Мистецького аресеналу» було започатковано президентом Віктором Ющенком 2006 року; він особисто кілька разів брав участь у впорядкуванні території колишнього військового заводу, на якій розташовано комплекс.

Акт ревізії підписано із запереченнями, а матеріали ревізії передані до прокуратури м Києва. Повідомлення для преси КРУ

Українські засоби масової інформації неодноразово критикували пана Ющенка за неефективний контроль за використанням коштів під час реконструкції.

Комплекс підпорядковується Державному управлінню справами (ДУС). Навесні цього року, після приходу до влади Віктора Януковича, нове керівництво ДУС змінило і директора «Мистецького арсеналу».